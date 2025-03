El PSOE de Ferrol denuncia ante la Valedora do Pobo la falta de información sobre las talas en Mougá

El PSOE de Ferrol presentó recientemente ante la Comisión de Transparencia de Galicia –un organismo dependiente de la Valedora do Pobo– una reclamación contra el Concello por no responder a su solicitud de acceso al expediente de actuaciones forestales en la parcela municipal de Mougá, próxima al antiguo polvorín. Por medio de un comunicado, la formación criticó “a negativa” del Consistorio de “proporcionar información detallada sobre a tramitación, importe e adxudicación do contrato de tala de árbores” en el espacio.



Así, el concejal socialista Rafael Fernández calificó de “inadmisible” el silencio administrativo, recordando que se trata de un contrato “que afecta directamente ao patrimonio público” y que esta solicitud se realizó en numerosas comisiones de Urbanismo y Facenda, así como en la sesión plenaria ordinaria del pasado 30 de mayo.



Entre los documentos demandados, apunta el edil, se encuentra el contrato, los informes de Patrimonio Municipal, de impacto ambiental y aquellos externos elaborados por los “organismos pertinentes”, así como la valoración de la madera cortada y el albarán de la materia prima retirada de las instalaciones de titularidad pública.