El PSOE elevará al Parlamento el conflicto laboral del transporte metropolitano

El PSOE de A Coruña presentará en el Parlamento de Galicia, en la Diputación y en la Mancomunidade una batería de iniciativas para instar a la Xunta a que medie para desbloquear el conflicto laboral del servicio de transporte metropolitano de Ferrol, Narón y Neda. Así lo anunciaron ayer el secretario general del PSdeG provincial, Bernardo Fernández, el diputado Julio Abalde, el portavoz de la formación en la ciudad naval, Ángel Mato, y el secretario de infraestructuras de la agrupación en A Coruña, Julián Reina, tras mantener un encuentro en el Ateneo con trabajadores y representantes sindicales del colectivo afectado.



“Vimos a Ferrol, unha vez máis, para facernos eco dun novo capítulo desa novela tráxica que ven sendo o transporte público de Galicia”, afirmó Fernández, apuntando que su formación lleva “desde que a Xunta sacou os novos contratos” denunciando la mala gestión de los mismos; una situación, añadió, “que afecta a toda a Comunidade”, no solo a esta comarca. En este sentido, el secretario general insistió en que este conflicto deriva de que “a Xunta non exerce as súas competencias” y de que los pliegos del servicio “son un desastre”, dado que “non responden ás necesidades reais de transporte” que tiene el territorio.



Por su parte, Julio Abalde destacó la gran importancia de este servicio “para a mobilidade sostible” en el área metropolitana de Ferrol, censurando que la posición de la Xunta en este conflicto está afectando tanto al funcionamiento del transporte, sino también a las condiciones laborales de los empleados de la adjudicataria. “Hai aquí unha situación legal que se ten que cumprir” y que, por ello, es obligación de la administración autonómica hacer que dichos pliegos sean efectivos, “presionando ás empresas para que así o fagan”. En el caso concreto de la ciudad naval, el diputado afea a Maitours que se escude “nun incumprimento formal dunha serie de requisitos” para no aplicar el convenio provincial a pesar de que “sentencia tras sentencia non lle están dando a razón”.



Otro punto relevante que destacó Abalde en su intervención es que este servicio tiene como objetivo ofrecer una alternativa de transporte “eficiente” entre los diferentes términos municipales y que “non quere pensar” que el objetivo último de esta falta de mediación es “perxudicar” al mismo para “xustificar despois que non hai usuarios”.



El secretario general de los socialistas ferrolanos, Ángel Mato, solicitó la mediación “a dúas persoas que teñen unha relación directa con este problema”: el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. De este modo, Mato afeó al regidor que esté “ausente deste debate”, poniendo el foco también el perjuicio que supone para los usuarios. “As políticas teñen que ser coherentes, non se pode inaugurar ao mesmo tempo un aparcadoiro disuasorio pretendendo que a xente empregue o transporte público e que un peche os ollos cando este transporte non funciona”, sentenció.



A este respecto, el socialista insistió en que esta coyuntura estaba derivando en problemas laborales y de conciliación familiar a los vecinos de los tres términos municipales afectados por la huelga.