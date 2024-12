El PSOE acusa al Concello de actuar con “desidia” en el mantenimiento de la ciudad

El grupo municipal socialista cargó ayer contra el gobierno local de Ferrol, al que acusó de actuar con “desidia absoluta” frente a los problemas de mantenimiento de la ciudad.



A modo de ejemplo, desde la formación se denunció la rotura de una arqueta de la compañía telefónica R –concretamente del firme de cemento que la rodea– tiempo atrás y que, por el momento, sigue sin repararse. De este desperfecto, que se encuentra en la intersección de las calles Manuel Belando y Río Castro, en el Ensanche, se informó en comisión el pasado mes de noviembre, afirma el PSOE, aunque los daños son anteriores, pudiendo observarse en instantáneas del servicio de mapas de Google de junio del presente año –eso sí, menos pronunciados–.



Así, el concejal socialista Germán Costoya lamenta que el Concello “encha o peito con pomposos anuncios” de grandes proyectos “e non sexa quen de amañar a tapa dunha arqueta”. A este respecto, Costoya apuntó a que, cuando se informó de esta incidencia al gobierno local, éste respondió que “se estaba tratando o asunto cunha compañía telefónica, e que, se non se solucionaba, poñerían unha chapa de aceiro como protección”. Asimismo, la Policía Local también colocó en su momento dos conos para alertar a los conductores del punto peligroso.



No obstante, el PSOE insiste en que no solo no se ha reparado más de un mes después del aviso, sino que además ambos conos han sido robados y la plancha no se ha colocado todavía.