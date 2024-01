El PSdeG compromete una solución para el Transporte Metropolitano en Ferrolterra

Con el secretario xeral provincial del PSdeG a la cabeza, Bernardo Fernández, y arropadas por buena parte del equipo de los socialistas ferrolanos, la candidata por la provincia de A Coruña, Patricia Iglesias, y la número 5, la pontesa Montse García Chavarría, presentaron en la sede socialista de Ferrol su propuesta para la mejora del servicio de transporte público en la comarca.



La cabeza de lista Patricia Iglesias –que, pese a ser de Carballo resaltó su vinculación con Ferrol, ciudad de la que es natural su marido–, resaltó la necesidad de sacar adelante un nuevo contrato de transporte metropolitano, señalando que el mal funcionamiento “non só o dicimos os socialistas, senón tamén as sentencias xudiciais condenatorias do TSXG e o Consello de Contas, de onde eu veño”, indicó la letrada.

También hizo hincapié en que la demanda del servicio se incrementó gracias a la bajada de precios “propiciada polas bonificacións do Goberno de España, a pesar de que o PP de Rueda intente poñerse as medallas”.



Entre los planteamientos socialistas está la creación de un Consorcio de Transporte que diseñe un nuevo plan de movilidad integral “con seguimento e que penalice os incumprimentos”.



La número 5, Montse García, hizo hincapié en “desmontar as mentiras do PP” aludiendo al total abandono del mundo rural y, en concreto, de Ferrolterra, en cuanto a transporte público.



Denunció los problemas para que gente de Eume o de Ortegal pueda acudir a sus citas médicas en transporte público, así como las “odiseas” que viven a diario los estudiantes de Ferrol, A Coruña y Santiago. Un servicio público de transporte, accesible para todos, sin desigualdades ni discriminación es la propuesta socialista que plantean desde la candidatura provincial.



En el mismo tema insistió el secretario xeral, Bernardo Fernández, afimando que el transporte metropolitano “é un desastre, deixando a milleiros de galegos literalmente tirados nas paradas de autobuses, como vimos recientemente no día de Noiteboa en Ferrol”.

Malestar en la agrupación local

Fernández respondió también al malestar manifestado por algunos militantes ferrolanos por la posición de la ciudad naval en las listas electorales –Manuel Santiago figura en el número 8, que ayer no estaba presente– y, en este sentido, señalo que “se fosen só as cidades, o resto das agrupacións non terían representación” . Con respecto a la defensa de los intereses de Ferrol, indicó que “non fai falta ser dun sitio para traballar por el”, recordando el papel que ha tenido en el Congreso Montse García, con la importancia de contratos –de la Armada con Navantia– para Ferrol en la legislatura de la que formó parte.