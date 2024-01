El PSdeG apuesta en Ferrol por una mejora en la atención primaria y más cobertura de pediatría

Los candidatos socialistas a los comicios del próximo 18 de febrero, Julio Abalde y Montse García, acompañados del secretario xeral provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, demandaron ayer delante del CHUF una mejora en la prestación de servicios sanitarios, especialmente en la atención primaria y pediátrica, que llegue a todos los municipios.



Abalde abogó por romper con “os 11.000 rapaces que non teñen pediatra” y apostó por una atención primaria “que funcione e que non haxa que esperar nin 48 horas para unha consulta”.

Subrayó que no debe haber diferencias de servicios dependiendo de donde se viva y, para todo esto, indicó, es necesario “o incremento do financiamento para o sistema de saúde”.



La candidata de la comarca, Montse García, denunció la falta de pediatras en As Pontes y el “desmatelamento da sanidade pública para derivar ao paciente á privada conseguindo unha agresión ao noso sistema público de calidade”.



Fernández Piñeiro aseguró que en Galicia se invierten 130 millones de euros menos que hace 15 años y que el personal se redujo en 1.000 trabajadores.