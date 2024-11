Los proyectos de Obras concentran la mayor inversión en los presupuestos

El próximo jueves, día 28, el palacio consistorial de Ferrol acogerá el pleno ordinario del presente mes de noviembre, una sesión en la que los presupuestos de 2025 serán el eje central del debate municipal. Presentadas el pasado lunes tras su aprobación en la Xunta de Goberno Local, las nuevas cuentas han sido objeto de polémica por parte de la oposición tanto por el corto tiempo dado para su negociación –un total de diez días– como, afirman, por su similitud con las de ejercicios anteriores.



No obstante, esta situación de conflicto ha tenido como consecuencia una falta de profundización en el contenido del documento más allá de los cuatro grandes proyectos ya conocidos –la Cidade do Deporte, el saneamiento del rural, la humanización del Sánchez Aguilera y “Abrir Ferrol ao Mar”, los cuales además están planteados con carácter plurianual–, especialmente en el apartado de inversiones, del que solo se han detallado algunas puntuales. Con una cuantía cercana a los 92 millones de euros –muy similar a la de 2024–, la dotación para esta sección de las cuentas es 16.622.253 euros.



Sin embargo, antes de analizar las cuentas es importante señar que algunas de estas inversiones, principalmente aquellas destinadas a las grandes iniciativas, tienen carácter plurianual. De este modo, de los 16,6 millones del 2025 antes mencionados, 3.435.578 euros irán destinados a la primera fase del saneamiento del rural –3,1 millones son de aportación autonómica– y 6.800.000 a la Cidade do Deporte –3.900.000 de una operación de préstamo y 2.900.000 provenientes de la Xunta–, pero no aparece ni la urbanización del Sánchez Aguilera ni “Abrir Ferrol ao Mar”. En este sentido, la dotación para el segundo aparece reflejada en las cuentas de 2024, por un importe de 10.705.700 euros –5.287.614 de un crédito y 5.418.085 del gobierno gallego–, de la cual solo se emplearon 243.223 euros para la redacción del plan director y el proyecto básico y de ejecución, sin impuestos. Respecto al primero también aparece en los presupuestos del presente ejercicio, aunque en este caso solo aparece reflejada la elaboración de la iniciativa –274.529 euros, aportados por el Gobierno central– y no la cuantía para los trabajos, que dependen de otras tramitaciones estatales.

Mayores cuantías



Con esto en mente y excluyendo los grandes proyectos, el área de Obras, que dirige el concejal José Tomé, será el departamento con una mayor cuantía para inversiones, que asciende a los 2.125.213 euros. De esta dotación, 350.000 euros se destinarán al Plan de Grandes Aglomerados; 50.000 para el arreglo de las puertas de la nave que emplean los operarios de Servizos; 20.000 para el mobiliario urbano; 81.593 euros para la realización de trabajos en el volumen trasero del teatro Jofre –20.683 de fondos propios y 60.909 del Programa 2% Cultural–; 572.009 y 551.610 euros para intervenciones en caminos y otras infraestructuras de la zona rural, respectivamente; y medio millón de euros, provenientes de la Xunta, para la rehabilitación del parque de bomberos.



La segunda Concejalía con mayor cuantía para inversiones será Urbanismo, en manos de Blanca García, para la que se han destinado un total de 1.187.097,12 euros –provenientes de la operación de crédito solicitada para “blindar” las intervenciones–. De este montante, 160.000 se emplearán para el desarrollo del parque de agua de A Malata; 164.817 para la cubierta del área de juegos de O Inferniño; 120.000, 80.000 y 100.000 euros para la eliminación de los tapones urbanísticos de las calles Muíño do Vento, Penas de Guitín y Adolfo Ros, respectivamente; 130.000 para instalaciones portátiles en los arenales ferrolanos; 224.077,64 para la rehabilitación de cubiertas en el número 3-4 de la calle Ares, en Recimil –con una subvención de Transportes de 82.486,20 euros–; 72.840,51 para mejorar la accesibilidad en Sao Paulo, Padre Feijóo y Armada Española; y, finalmente, 52.875 euros para el arreglo del entorno de la capilla de los claretianos en Esteiro Vello.



Siguiendo este orden, Servizos, también responsabilidad de José Tomé, sería la tercera área con mayor dotación, que asciende a 566.000 euros. De estos, 145.000 se destinarán la sustitución de las calderas del edificio de Urbanismo, el centro Torrente Ballester, el aula de ecología urbana, el parque de bomberos y el teatro Jofre, así como del sistema de calefacción de la Casa da Muller; 150.000 a potenciales obras en el sistema de saneamiento del núcleo urbano; 50.000 a la ampliación de la red; 171.000 a para reparación de edificios de titularidad municipal y nichos en el cementerio; y 50.000 para la adquisición de maquinaria.



Educación, que dirige Patricia Cons, contaría con una cuantía de medio millón de euros proveniente de la Xunta, que se destinará íntegramente a la reparación de las instalaciones deportivas de los CEIP del concello.



Otra área con importantes desembolsos será Medio Ambiente, con un presupuesto para inversiones de 472.342 euros. De esta cuantía, 175.000 se empleará en la segunda prórroga del servicio de mantenimiento de parques infantiles; 127.000 para actuaciones en playas e infraestructuras dependientes de este departamento –concretamente la isla baño adaptada, el acceso y la pasarela del arenal de Caranza, así como paneles e indicadores en otros espacios para el baño–; 20.000 también para estructuras informativas en playas; 9.342 en previsión a la contratación de un servicio municipal de alquiler de bicicletas; y 121.000 para la conservación de zonas verdes y deportivas.



Por último, si bien el anexo de inversiones se extiende mucho más, cabe destacar las partidas concretas para la Policía Local y el servicio de Bombeiros de Ferrol. En el primero de los casos se destinarán 350.000 euros para labores de mejora de señalización y pintado de sus instalaciones de San Xoán y 50.000 para la adquisición de material. En el segundo, 3.600 euros se emplearán en la compra de herramientas para estos profesionales y 300.000 para dotar al servicio de un nuevo vehículo BNP –Bomba Nodriza Pesada–.