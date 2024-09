O proxecto europeo que loita contra o cambio climático reúnese en Ferrol

Os profesores de Primaria e Secundaria que imparten as materias Steam, que son aquelas que corresponden ás areas de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñaría, Artes e Matemáticas, colaboran nun proxecto europeo que nestas datas se volve reunir no Campus Industrial. O obxectivo é a produción de materiais ou recursos educativos que loiten contra o cambio climático, no marco do movemento Maker.



Esta cultura, que nalgunhas ocasións denomínase “a terceira revolución industrial”, é unha extensión, baseada na tecnoloxía, do DIY –Do It Yourself–, é dicir, “fágao vostede mesmo”. Elena Arce Fariña, profesora da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, lidera esta iniciativa de innovación docente, en representación da Universidade da Coruña –UDC–.



A sala de xuntas do edificio da Vicerreitoría acolle, entre onte e hoxe, a segunda reunión de traballo presencial do Proxecto Europeo Erasmus+ “Production of Prototypes with Steam Content in Maker Workshops Against Climate Change” (Eco-Maker). Despois deste encontro, os seguintes desenvolveranse en Alemaña, Irlanda e Italia, ao longo do vindeiro ano 2025.



Trátase dunha iniciativa que está coordinada polo Agrupamento de Escolas de Mangualde de Portugal no que participan, en primeiro lugar, a Academia Internacional de Ciencia e Investigación de Reino Unido, o laboratorio FabLab Messina de Italia e o centro de Formación Profesional Bursa/Osmangazi, dependente do Ministerio de Educación Nacional de Turquía. Ademais da UDC, que é a única entidade española integrante, tamén forman parte o centro educativo SP 50 Bialystok de Polonia e o Centro de Formación EduForm de Portugal.



Dentro da representación desta institución española, nesta actividade participan membros do profesorado da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– e a Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI–.

O proxecto está cofinanciado pola Comisión Europea e conta cun presuposto total de 250.000 euros, dos que a UDC dispón de 39.500 euros para a elaboración do currículo do curso, de xeito que promova o interese e a excelencia nas áreas de Ciencias, Tecnoloxía, Enxeñaría, Artes e Matemáticas.