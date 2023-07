Protección Civil asiste a una manada de 15 delfines que no lograban salir de la ría

Un grupo de voluntarios de Protección Civil de Ferrol asistió durante esta mañana a una manada de 15 delfines que no lograba salir de la ría de Ferrol. El incidente, según relataron fuentes municipales, tuvo lugar sobre las 10.00 horas, cuando la central de emergencias 112 recibió la llamada de un particular alertando de la presencia de un grupo de estos cetáceos en la zona comprendida entre la ensenada de A Malata y el club náutico de A Cabana.



Ante esta coyuntura, el Centro Integrado movilizó hasta el punto a los voluntarios ferrolanos, así como a la Unidade de Medio Ambiente. Del total de la manada, doce salieron sin problema de la ría tras ser guiados por los profesionales, pero tres –dos adultos y una cría– no lograban seguir al grupo, volviendo constantemente al punto de inicio.



De este modo, los efectivos desplazados trasladaron en zodiacs a los animales hasta la zona de Cabo Prioriño, tras lo cual ya lograron seguir por su cuenta mar adentro. Asimismo, se cree que la misma manada fue vista horas después en el entorno de la playa de Seselle, en el término municipal de Ares.



Tal y como explicó la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), esta especie de cetáceos no son comunes en las aguas de la ría, viviendo por lo general en zonas con una profundidad de entre 100 y 200 metros. No obstante, “dende hai un tempo”, se han registrado casos como el de ayer, en el que los animales, persiguiendo bancos de peces, entran en las rías y luego no logran salir