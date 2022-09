Una propuesta diferente y original a la hora de aprender nuevos idiomas

Con el comienzo del nuevo curso llega también el de las actividades extraescolares, que además de aportar un tiempo más que necesario de desarrollo cultural a los menores también permiten ampliar nuevos conocimientos. Una de las opciones más demandadas es la de los idiomas, especialmente el inglés; una disciplina fundamental en el mundo de hoy en día.



No obstante, cada vez más padres buscan alternativas que se alejen de lo puramente académico y que ahonden en una práctica más orgánica del lenguaje. Conscientes de esta demanda, en el estudio La Barroteka (calle Doctor Iglesia Parga 1) han planteado para este curso escolar una propuesta cuanto menos original: clases de cerámica totalmente en inglés. Tal y como explica el responsable de este centro, Rubén Ponte, la propuesta surgió de “la idea de hacer algo diferente”. “La Barroteka es un espacio creativo donde, además de hacer piezas y dar clases, intentamos dar una vuelta de tuerca a todas las actividades”, apunta Ponte, señalando que, además de desarrollar sus habilidades, los alumnos tienen la oportunidad de emplear, por ejemplo, “un vocabulario al que no están habituados”. “Es una manera de darle un plus al niño, que ya está desarrollando sus habilidades psicomotrices por medio de la cerámica”, asevera el responsable.



Las clases, explica Rubén Ponte, son de una hora de duración y completamente en inglés, de forma que se complementan ambas facetas. A modo de ejemplo, señala que, mientras se explica cómo se amasa la arcilla o cómo se usan las herramientas, los niños también aprenden todo el vocabulario relacionado con el proceso. Por último, el responsable detalla que las clases serán para menores de entre ocho y catorce años y se está estudiando hacer talleres de fin de semana para niños de menos edad