Los propietarios del archivo de Benito Vicetto, abiertos a una cesión temporal

Los propietarios del archivo de Benito Vicetto están dispuestos a llegar a un acuerdo con el Concello de Ferrol para la cesión temporal de parte de ese material, contribuyendo así a los actos que el gobierno local quiere organizar en los próximos meses –se ha hablado de una exposición– para conmemorar el bicentenario del nacimiento del primer autor de una Historia de Galicia.



El pleno municipal aprobó recientemente por unanimidad una moción presentada por el BNG a instancias de Ferrolterra Antiga y Medulio –que están celebrando desde marzo y hasta el próximo mes de mayo unas jornadas sobre la figura del polifacético ferrolano– en la que, además de una serie de intervenciones encaminadas a reparar el busto que tiene en el parque Raíña Sofía, colocar una nueva placa en la calle que lleva su nombre o sustituir la lápida del nicho de Catabois donde reposan sus restos, se plasma el compromiso de difundir su figura y su obra. Y, en este capítulo, se ha pensado que una exposición sería lo ideal.

Benito Vicetto



Y los herederos de Dionisio Gamallo Fierros, propietario de ese archivo, están abiertos a colaborar. “Creo que para una cesión temporal no habría ningún problema”, avanza uno de ellos, Antonio Deaño Gamallo.

Gamallo Fierros también compró el epistolario a Leopoldo Alas “Clarín”



Deaño explica que en los papeles que están en Ribadeo no hay ninguna referencia de su tío y de cómo llegó a su poder el archivo de Vicetto. “Sí sabemos que escribió sobre él, pero no de qué modo consiguió ese material. De todo lo que compraba tenemos muy poca o escasa información, a excepción, por ejemplo, del epistolario a Clarín, que se lo compró a la viuda de uno de sus hijos, con informe notarial de por medio. Luego hay otros archivos que son cartas dirigidas a él, de Otero Pedrayo, de Cunqueiro, de Eladio Rodríguez, etc. Pero el de Vicetto en concreto no tenemos información”, precisa.



Lo que sí se sabe es que Gamallo Fierros vivía en Madrid “en dos pisos atestados de libros, de carpetas y de papeles”, asegura Deaño. “Cuando murió, mi hermana, que era la que vivía en Madrid en ese momento, se hizo cargo de todo eso y lo trajo a Ribadeo. Es un archivo enorme”, reconoce. Y desde hace ya un tiempo es el periodista Germán Castro la persona que trabaja sobre él.

Llorca y Castro abordaron la faceta periodística del historiador ferrolano

La cuarta y penúltima cita de las jornadas sobre el bicentenario del nacimiento de Benito Vicetto que organizan Medulio y Ferrolterra Antiga abordó la faceta periodística del escritor, historiador y poeta ferrolano.



En un acto que tuvo lugar, como las tres fechas anteriores, en la sede del Antiguo Hospicio, que volvió a registrar una gran entrada, el historiador y el periodista repasaron su biografía y los vínculos con el periodismo, en el que se prodigó con intensidad. Llorca mostró ayer todo el trabajo de localización y recopilación de Vicetto en diferentes cabeceras de la época, que fueron muchas, no solo en Ferrol y A Coruña, sino por el resto de España, debido a los constantes destinos que tuvo como funcionario de prisiones y alcaide.

Guillermo Llorca y Germán Castro, ayer en el Antiguo Hospicio



Castro, por su parte, adelantó algunos de los descubrimientos que ha hecho en los últimos tiempos, sobre todo tras su acceso al archivo que obra en poder de los herederos de Dionisio Gamallo.



La intención del director-fundador de Diario de Ferrol es publicar un libro que permita profundizar en el conocimiento de un “hijo predilecto” –el acuerdo está tomado– de la ciudad. La próxima charla será el martes 7 de mayo, en esta ocasión sobre su literatura, con Pilar García Negro, Xosé Ramón Freixeiro Mato, Manuel Rei y Elia Rico.