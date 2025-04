El profesorado local y extranjero se forma en el CIS con el evento multiplicador del CFR de Ferrol

Alrededor de 200 profesores se congregaron ayer miércoles en el primer día de Encontro Internacional Erasmus+, que se celebra en las instalaciones del CIS de A Cabana con la organización del Centro de Formación e Recursos –CFR– de Ferrol. El programa continúa esta tarde, de 16.00 a 19.15 horas, constituyendo una oportunidad para aquellos profesionales del sector que sientan interés en este tipo de iniciativas de innovación docente, sin importar si ya han participado o no.



La mayor parte del público procede de centros educativos que imparten sus clases en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, aunque también de otros puntos de Galicia, España y países asociados como Italia, Grecia o Lituania.

Manuel Losada Cabanas, director del CFR de Ferrol | JORGE MEIS



El director del CFR de Ferrol, Manuel Losada Cabanas, que fue el encargado de dar la bienvenida exponiendo la filosofía del centro con respecto a los proyectos Erasmus+, explica que estos son un complemento dentro de la formación permanente que ofrecen al profesorado. Así, dan a conocer distintas temáticas, que ya pueden estar trabajando en las aulas, y cómo se enfocan en otros países de Europa. Entre estas, el responsable del centro organizador destacó la tecnología y las materias de igualdad de género en las que este país es actualmente líder europeo.

Andrés Ajo Lázaro intervino como experto en internacionalización | J. M.



Andrés Ajo Lázaro, actual secretario general del Consejo Escolar del Estado que combina sus tareas con la docencia universitaria e iniciativas promotoras de la internacionalización como esta, realizó un repaso a la situación actual de este tipo de proyectos y dio cuenta del papel jugado por el CFR de Ferrol en este asunto, en el que España es referente.



Uno de los platos fuertes del programa son las mesas redondas como la que siguió a esta última intervención, en la que cada protagonista realizó una exposición sobre los proyectos Erasmus+ en sus países y concretamente los que llevan a cabo ellos mismos. En este apartado pudieron conectar, entre otros docentes, Lucía Penabad Otero, del CFR de Ferrol, con Vassilis Sakkas, del DDE de Viotia, en Grecia, un punto de origen que contó con 17 representantes en el congreso.



Asimismo, en la primera jornada destacó la ponencia de Vilma Jankune, gestora de proyectos de la Agencia Nacional de Educación lituana, que acudió a la cita “específicamente para hablarnos de la evaluación del sistema educativo” de su país, detallando algunos de los resultados obtenidos. Este particular es un ejemplo de los que pudieron asistir presencialmente, mientras que otros ponentes de países como Turquía, Bélgica, Hungría o Portugal participaron en línea.



Jornada

El segundo día del evento arrancará con una presentación a cargo del director del CFR de Ferrol y una exposición sobre los proyectos Erasmus+ por parte de Beatriz Tourón Torrado, en calidad de experta en el programa, ya que fue directiva del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.



En esta segunda jornada destaca la temática del eTwinning, que se abordará en una mesa redonda con la participación de profesionales de As Telleiras, el IES de Ortigueira y el CFR de Ferrol, en la que se tratarán iniciativas como la First Lego League, de alcance mundial y centrada en la robótica, y los Polos Creativos, desarrollada en Galicia con el objetivo de trabajar el pensamiento computacional. El tema también será el centro de la intervención de Inés Piñeiro Iglesias, del equipo de internacionalización del CIFP As Mercedes de Lugo.



El término de origen anglosajón refiere una plataforma en línea en la que participan alrededor de 1.000.000 de profesores europeos, tal como estima Losada Cabanas. Este explica la utilidad de la herramienta, que proporciona un entorno seguro gracias a los numerosos permisos necesarios, de manera que lo puedan aprovechar los estudiantes menores sin ningún tipo de riesgo. “Se suele utilizar e­Twinning para iniciar contactos con países con los que luego organizas un proyecto Erasmus”, continúa, pudiendo también sustituir a los viajes.



Por ejemplo, con este sistema pueden realizar trabajos conjuntos alumnos de puntos tan dispares como Ferrol, Alemania y Turquía. De la misma forma, posibilita una nueva perspectiva para el conocimiento de idiomas, ya que la lengua que se suele utilizar en las comunicaciones es el inglés. “Así como los Erasmus son competitivos y los pueden conceder o no, un e­Twinning lo consigues siempre”, compara el director del CFR.



El programa, que se puede consultar al detalle en las redes sociales del centro organizador, también incluye el apartado “Café/Mesas de difusión” en el que repiten, entre otros y con respecto al día inaugural, los proyectos “Aprender, compartir e incluír”, de la EOI de Ferrol, y “Quercus Gallaeciae”, del IES de Catabois. Otra parte que puede ser interesante para el público objetivo es la mesa redonda sobre mobilidades de la acreditación de consorcio, en el que profesorado de la zona contará sus experiencias en el extranjero.