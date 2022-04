El primer pleno con público devolvió también la tensión y las protestas

La última sesión plenaria recuperó parte de la imagen que acostumbra a mostrar los plenos ferrolanos, la de bancadas ocupadas por público. Desde ayer, se permite de nuevo el acceso a los plenos que hasta el momento eran semipresenciales.



Colectivos de vecinos, feriantes, vecinos de Catabois que reclaman la vuelta a la limitación de 50 hm/h y trabajadores municipales como los del servicio de Parques y Jardines aprovecharon la ocasión de acudir al pleno, tal y como reclamaban numerosos colectivos desde hace tiempo.



Precisamente los jardineros llevaron consigo sus reivindicaciones, que hace ya meses que reclaman y cuya solución pasa por la aprobación del pliego de condiciones y la contratación del servicio, que no está en vigor. Ayer se aprobaron facturas tanto de este servicio como del de limpieza, ambos en la misma situación.





Los petardos y gritos del exterior se escucharon en la celebración plenaria





En nombre de los trabajadores de Parques y Jardines, intervino en el pleno Gumersindo Pena –UGT– que recordó que hace doce años que el servicio carece de regulación, que la plantilla –oficialmente de 32 trabajadores– está mermada hasta los 23 trabajadores, que cada vez hay más zonas verdes y menos personal o que el servicio está en precario tanto en medios como en personal Los acuerdos laborales alcanzados con la empresa no se pueden aplicar hasta que esté aprobado el pliego y, por eso, anuncian que a partir del lunes iniciarán medidas y hasta una huelga indefinida si no se busca una solución.



Esta pasaría por la constitución de una mesa de negociación en la que partidos y trabajadores tuviesen acceso a los contenidos del pliego de condiciones, con el fin de saber si incluyen sus reivindicaciones.



Desde el gobierno, la edil Eva Martínez, manifestó que la consecución de este contrato “é un dos obxectivos prioritarios do goberno” y aseguró que “en días” el pliego se llevará a comisión informativa, toda vez que “estamos na última fase previa á aprobación”.



El portavoz del BNG, Iván Rivas, recordó que tras dos años de gobierno “os avances son nulos” y desde FeC, Jorge Suárez habló también de “inacción”, manifestando su deseo de que “nunha ou dúas semanas poida haber un pleno extraordinario da reconciliacion”.



El portavoz popular, José Manuel Rey, mostró su decepción por el pleno, en el que quedó de manifiesto el malestar de colectivos entre el público, desde los trabajadores de Parques y Jardines, como municipales, empresarios de atracciones de feria, etc.





El gobierno aseguró que “en días” irán los pliegos del contrato a comisión







Rey Varela recordó que la aprobación de las facturas de ayer vuelven a incluir un informe de fiscalización que puede traer ya consecuencias para el Concello.



“Hemos perdido un tiempo de oro para que las cosas cambien en nuestra ciudad”, sentenció Rey Varela, que como en las intervenciones de los demás grupos de la oposición recibió el aplauso del publico.



No tuvo el mismo reconocimiento la edil de Servizos, Ana Lamas, cuya intervención fue increpada por el público. La concejala rechazó las acusaciones de “ter os brazos cruzados” relatando el proceso llevado a cabo hasta ahora.



Los gritos de los trabajadores hicieron que el alcalde, Ángel Mato, llegase a advertirles de una posible expulsión del pleno. En ese momento, los jardineros abandonaron el salón, con lemas como “non somos acosadores, somos traballadores”, en respuesta, al parecer, a unas acusaciones realizadas por la edil del área.



La tensión continuó fuera del Palacio Municipal y desde el propio salón de plenos se podían oír los petardos que se lanzaban en la calle y los gritos de consignas por parte de la plantilla de Jardines, a los que se unieron los feriantes, todos ellos muy decepcionados con la falta de respuestas del ejecutivo local.