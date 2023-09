Preparan la demolición del edificio de San Francisco eliminando las plazas de aparcamiento

La Xunta de Goberno Local dio ayer el visto bueno al plan de seguridad y salud elaborado para proceder a la demolición de las dos plantas superiores del edificio número 4 de San Francisco, una obra que comenzó el viernes con el vallado del edificio y que ayer continuó con los preparativos, señalizando la desaparición de zona de estacionamiento en todo el vial así como en el atrio –restringido ahora para acumulación de material de la obra y carga y descarga para los negocios de hostelería–, así como en el tramo de la calle en el lateral de la Orden Tercera. El corte al tráfico –que en la mañana de ayer aún no se había producido– y el aparcamiento se mantendrá mientras dure toda la realización de la obra de urbanización, toda vez que se espera que los trabajos avancen en breve más allá del cruce con Río Novo.

Para llevar a cabo las tareas de demolición será necesario montar en el atrio de la iglesia una grúa y cimentar para colocar unas plataformas de 32 metros que sostengan la medianera del inmueble La demolición se llevará a cabo finalmente por medios mecánicos y no de forma manual, por el peligro que encierra para los trabajadores el interior del edificio. La obra podría llevar entre un mes y mes y medio.

El alcalde, José Manuel Rey, aseguró ayer, tanto con respecto a la obra de la calle San Francisco como a las actuaciones del estadio de A Malata que las obras estaban paradas al iniciar el mandato y que se levantó la suspensión para poder continuarlas.

También se refirió a las obras de la calle de la Iglesia, destacando que se autorizó el abono a cuenta por razón de provisión de materiales a la empresa adjudicataria, consiguiendo con un modificado la reducción del coste a 288.152 euros, frente a los 680.000 que se contemplaban para acopios.

A este respecto, el grupo socialista aseguró que “todas las paralizaciones que se han producido han sido con Rey Varela como alcalde”. En este sentido, aseguró que la calle San Francisco no se llegó a dejar de trabajar y el estado de A Malata “lo paralizaron ellos, como también sucedió con la plaza de España 23-35”