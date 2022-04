El PP llevará al pleno una moción para defender el legado de González-Llanos

El Partido Popular de Ferrol llevará al próximo pleno ordinario una moción para el reconocimiento de legado en la ciudad de José María González-Llanos Caruncho, marino e ingeniero naval creador de la Escuela de Aprendices, de Fenya y de Astano. En la anterior sesión se votó otra moción, a instancias de BNG y de FeC, defendida por el colectivo de presos del franquismo, en la que se incluía en uno de sus puntos que se le retirase el título de Hijo Predilecto y la estatua en la glorieta de Esteiro, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, por la cual ya se le ha quitado una calle en el Arsenal, en función de su participación en el ejército golpista.





Salió adelante con la única abstención del PP. Este punto motivó la protesta de vecinos y entidades, que reconocen la importancia de este ingeniero en el desarrollo de la ciudad y lo separan de la represión franquista, lo que ha llevado en los últimos días a diversas aclaraciones.





El propio alcalde, Ángel Mato, aseguraba en la presentación de la revista "Ferrol Análisis" que la estatua no se iba a mover de su sitio si no era por un consenso amplio. Hoy mismo, el portavoz del PP, José Manuel Rey Varela, puntualizaba la posición de su partido y anunciaba la presentación de una moción para proteger la figura de González-Llanos.





“Queremos que la corporación se comprometa a reconocer el legado en nuestra ciudad de González-Llanos, así como reiterar el apoyo democrático a la estatua eregida en su nombre a iniciativa popular, aprobada por acuerdo plenario el 23 de marzo de 1998”, explicó Rey Varela. El portavoz popular aclara que la moción del pasado pleno era "generalista, basada en una resolución de la Ministra de Defensa retirando el nombre de González-Llanos del Arsenal de Ferrol buscando el cumplimento de la memoria histórica" y que, guste o no, "no puede votarse en contra en un pleno municipal que debe cumplir la ley", como ya explicitó el PP en 2009 en referencia al caso del Soldado Lois (cuya calle también se ha retirado del callejero del Arsenal). Sin embargo, José Manuel Rey interpreta que la aplicación se ha extendido más allá del "ámbito material, temporal o teleológico de la ley" y, en sus redes sociales, incluso califica la moción de "malintencionada". "Tampoco puede confundirse con un procedimiento administrativo para retirar una estatua, tema que no fue sometido a votación y que no compartimos", aclaró.







González-Llanos “creó en 1938 la Escuela de Aprendices, una auténtica precursora de la formación profesional y del conocimiento adquirido del naval por muchas generaciones de ferrolanos; dos años más tarde la Fenya, empresa naval que creó patentes para equipos eléctricos; y en 1941 la antigua Astano en la que trabajaron miles de ferrolanos y ferrolanas", añade Rey Varela. Por eso, a mayores, la moción popular también reclamará que se convoquen los premios de investigación González-Llanos y Ángeles Alvariño que están paralizados desde 2018.