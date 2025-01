El PP hace valer su mayoría para aprobar los presupuestos

Los presupuestos de Ferrol de 2025 –91,9 millones– entrarán definitivamente en vigor esta semana con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El Partido Popular hizo valer ayer su mayoría absoluta para dar luz verde a unas cuentas que han obviado todas las alegaciones presentadas.



Fue ese rechazo general el que provocó no solo el reproche de la oposición, sino también del grupo de vecinos de Canido que expresó su indignación por el hecho de que no se haya respondido a sus reclamaciones, presentadas por registro. La portavoz de la Intrabarrial, Celia Fernández, lamentó además que “non se tivesen en conta” en los presupuestos “os compromisos adquiridos neste pleno”, es decir, la compra del edificio de Suboficiales y una partida específica para realizar un estudio sobre la vivienda en el concello.

Susana Sanjurjo (PP): “Señor Mato, o rodillo pedillo prestado ao señor Suárez ou quedoulle en herdanza?”



Fue la edila de Facenda, Susaja Sanjurjo, la que informó de la respuesta a las alegaciones. Explicó que ocho de ellas “non se atopan nos supostos que recolle o artigo 172.2 do Texto Refundido da Lei de Facendas Locais” y que la mayoría de las que sí lo hacen se desestimaron por “non especificar o modo de financiamento: aceptalas suporía quebrar o obrigado equilibrio orzamentario”.



Debate

Con respecto a las demandas concretas de Canido, Sanjurjo aseguró que el ejecutivo municipal “cumprirá cos compromisos do proxecto de cidade” y aprovechó para cargar contra los dos últimos gobiernos, de FeC y PSOE, “porque non fixeron nada polo barrio en oito anos”. Puso en valor, además, que “despois dunha década de ruído, Ferrol empeza o ano cun orzamento” y advirtió que “o tempo sempre acaba poñendo a cada un no seu sitio”.

Ángel Mato (PSOE): “O ano pasado, de cada 100 euros investiron catro: Parabéns, señora Sanjurjo”



La oposición cargó contra el PP por no aceptar ninguna enmienda. El portavoz de FeC, Jorge Suárez, criticó que se rechazasen partidas de accesibilidad o de intervención social en San Pablo o Recimil y aseguró que el grupo de gobierno “ten un concepto de democracia equivocado porque este –presupuesto– sempre foi un documento pechado”.



Iván Rivas, del BNG, atacó a Sanjurjo por “esconderse en argumentos de carácter procedimental” para tumbar las 40 enmiendas presentadas por los nacionalistas, cuando lo que la ciudadanía pide, aseguró, es que “se dea unha resposta política á negativa a incluír estas medidas. Son un goberno que non escoita e que non ten vontade de atender as demandas da cidadanía”. Definió las cuentas como “antisociais” por la subida de los tributos, como el IBI, y “fraudulentas” por los “privilexios aos de sempre”. “O seu problema”, añadió, “é que cren que están por riba do ben e do mal”.

Iván Rivas (BNG): “Explíquenlles aos veciños por que lles soben os tributos e benefician aos de sempre”



Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Mato, incidió en el incremento de la presión fiscal y dijo que este tercer presupuesto del mando es “unha copia mecánica do primeiro”. Además, criticó que hasta el tercer trimestre del año pasado solo se hubiese ejecutado “o 4%”, recriminándole “falta de traballo” y “exceso de asesores (11), algo que nunca tivo ningún goberno desta cidade”.

Jorge Suárez (FeC): “Deixen de falar de proxectos faraónicos: en que mellorou a vida da xente?”



“Vostedes non ven a realidade do que pasa e seguen trabados en discursiños políticos”, respondió Sanjurjo, que recalcó que con esta aprobación el ejecutivo local “cumpre o obxectivo de dotar a Ferrol de estabilidade orzamentaria”. Además, acusó a Suárez de que “no único orzamento que aprobaron vostedes en 2018 dixeron que o borrador de orzamento non se modificaba” y a Mato de rechazar “no único tamén que aprobaron todas as emendas que lles presentamos”.