PP y BNG se enzarzan en el Parlamento por la huelga en el transporte urbano

Los votos del Partido Popular impidieron ayer en la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento gallego que prosperase una proposición no de ley presentada por el diputado ferrolano del BNG, Mon Fernández, en la que se pedía la convocatoria de la comisión de seguimiento del Plan de Transporte Metropolitano de Ferrol para demandarle a Alsa el cumplimento de los acuerdos laborales y del convenio colectivo “de maneira íntegra a todos os traballadores e traballadoras da UTE” que presta el servicio de buses urbanos en Ferrol, Narón y Neda.



Fernández aseguró en la presentación de la iniciativa que la situación de “todos os servizos de transporte na nosa comarca é un desastre”, y en el caso del urbano en Ferrol, Narón y Neda es una muestra más, dijo, “da precarización constante desde a unificación do transporte escolar e o discrecional”.



El representante del BNG recordó que Alsa aplica “condicións diametralmente opostas” en las dos empresas de la UTE (Maitours, con personal subrogado de Tranvías, ahora en huelga; e Intercar, procedente de Monbus). Así, subrayó que a los segundos se les aplica el convenio provincial, mientras que a los primeros el de empresa de la antigua Tranvías, lo que supone una diferencia salarial “entre 400 e 600 euros”. Por este motivo, el personal de Maitours lleva desde el 15 de julio en huelga.



“Afogar a folga”

Fernández lamentó que la Xunta y el Concello de Ferrol “non fixeran nada por resolver o conflito para que a empresa cumpra coa lei”. “A Xunta”, añadió, “é administración licitadora e autoridade laboral e a lei di que en caso de concorrencia de convenios será de aplicación preferente o convenio do sector, non o de empresa”.



En su intervención, el diputado del BNG se corrigió a sí mismo diciendo que “non é verdade que non fixeran nada. Si fixeron: modificar os servizos mínimos para triplicalos”, apuntó, “e é moi triste que unha Xunta que non existe para defender os dereitos dos traballares apareza exclusivamente para afogar a folga cuns servizos mínimos delirantes que xustifica polo inicio do curso”. Fernández indicó que este argumento “non é válido” porque los trabajadores en huelga “non prestan transporte escolar” y acusó a la Xunta de utilizar a la AVV de Caranza de “chivo expiatorio para xustificar socialmente o que é un gravísimo ataque contra os dereitos do persoal en folga”. “Esa defensa das entidades veciñais non se dá”, criticó, “ante os recortes de profesorado nun centro, o CEIP Ledicia, dese mesmo barrio, ou do IES Ferrol Vello, polo mesmo motivo”.

“Estilo BNG”

La diputada del PP, Noelia Pérez, replicó que “apoiamos aos traballadores en folga, que poden contar coa total colaboración do goberno galego” y acusó al BNG de querer “manipulalos” porque “sabe que o obxecto da comisión de seguemento cuxa convocatoria demanda se limita a velar pola mellora de tarifas e a conectividade territorial”.



La popular aseguró que las afirmaciones del Bloque están “cargadas de falsidade, ao máis puro estilo BNG” y le preguntó “onde está a precarización”. Dio entonces una serie de datos, como el aumento de 170.000 viajeros en el primer semestre en relación con el año pasado o la gratuidad de 470.000 de los 1,28 millones de viajes que se hicieron. Además, dijo que el transporte compartido (escolar-discrecional) fue impulsado por el bipartito (2005-2009) y aseguro que la Xunta “mediou desde o comezo e houbo reiterados intentos a través do Consello Galego de Relacións Laborais”, un proceso que “pode reabrirse en calquera momento se o solicita unha das partes”.



En su turno, el diputado del BNG contestó que “calquera ferrolán sabe quen está facendo demagoxia aquí” y aseveró que la mediación “da que presume a Xunta consiste en ensinar unha mesa e unhas cadeiras para que senten as partes e quedar logo na porta”.



También se refirió a la sentencia de 2021 sobre la adhesión del personal de Maitours al convenio provincial (establece que se haga efectiva una vez se publique el nuevo texto, que ya tiene las tablas salariales) recordando que desde 2021 la legislación en materia de concurrencia de convenios ha cambiado y que ahora “está claro que a prioridade é o sectorial”. “O que están facendo vostedes é un escándalo”, dijo, “e as únicas dúbidas que hai son as que inventan para consentir este incumprimento.

Las movilizaciones en solidaridad con el personal en huelga saldrán de la comarca

Trabajadores del sector del transporte de viajeros por carretera se solidarizarán, a través de diferentes medidas de protesta y movilizaciones, con el personal en huelga de Maitours. Así lo anunció ayer el secretario nacional de la FGAMT-CIG, Xesús Pastoriza, al término de la asamblea de delegados en la que, entre otras cosas, se acordó “estender o conflicto” por toda Galicia. En las próximas jornadas se concretarán de qué tipo y qué alcance tendrán.



Por otra parte, la central presentó la semana pasada en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) medidas cautelarísimas que no se aceptaron. Estas permitirían tomar medidas sin escuchar a la empresa, pero no se aceptaron. Por contra, sí se ha abierto un proceso de medidas cautelares, que ya implican a las dos partes en conflicto. Al mismo tiempo se abrió también un proceso ordinario de impugnación de los servicios mínimos, que la central nacionalista considera “abusivos e, desde logo, sen fundamento ningún porque non hai causas “imprevistas”.