Pontón y Rego animan en Ferrol a “encher as urnas cos votos ao BNG”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el número 1 de la candidatura povincial al Congreso, Néstor Rego, celebaron esta tarde en el barrio de Ultramar su mitin central, en el que fueron acogidos por el líder ferrolano, Iván Rivas, y la número cuatro por A Coruña y portavoz comarcal del BNG, Mercedes Tobío.



Pontón dedicó parte de su intervención a “desmentir” al candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, al señalar que “cando fala da España vaciada, temos que recordarlle que aquí deixou un rural despoboado e abandonado; cando fala de que a xente moza marcha, temos que dicirlle que aquí provocou a emigración masiva de 200.000 mozos e mozas, tanto do rural como das cidades, porque as súas políticas só lles ofrecían paro ou precariedade”.



Por eso, aseguró que la mejor manera de frenar a un PP “de ganchete coa extrema dereita” es “encher as urnas de votos ao BNG este 23 de xullo”.

Sobre la posibilidad de pactos del PP con la extrema derecha, Pontón aseguró que, además de “machista e racista” es “profundamente antigalega”, y sacó a la palestra declaraciones de Feijóo cuando, siendo presidente de la Xunta, afirmaba que “non teño intención de pactar con Vox, nunca o farei porque é un partido que está contra Galiza, dicía fai ben pouco, e aí o tendes aliado da extrema dereita antigalega, que quere acabar coas nosas institucións, que quere até prohibirnos falar a nosa lingua, pero non llo imos permitir”.

Propuestas

El candidato por A Coruña, Néstor Rego, puso como aval de su trabajo la labor desarrollada como portavoz en el Congreso y señaló que la solución está en votar “en chave de país, ao único que defende os dereitos e os intereses galegos”.

Rego recordó que en estos últimos cuatro años, en el Congreso, el BNG planteó para su debate 1.500 propuestas y 1.000 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Así, Rego apuntó que “o BNG demostrou que este é o verdadeiro voto útil en Galiza e abonda comparar o exercicio de defensa do país fronte ás mans atadas dos 22 deputadas e deputados de partidos estatais que foron elixidos con votos galegos”.

Los nacionalistas llevaron al Congreso 1.500 propuestas



Entre las cuestiones en las que los nacionalistas gallegos tuvieron un papel determinante, el candidato al Congreso por A Coruña puso como ejemplo el haber conseguido “que os investimentos en Galiza chegaran aos dous millóns de euros e desbloquear a axenda galega polo que, por primeira vez, conseguiuse, entre outras demandas, a baixada de prezos na AP-9, que pasou a ser gratuíta na volta para persoas usuarias asiduas”.



Frente a esto, hizo énfasis en que “Feijóo, Yolanda Díaz e Miñones veñen agora de campaña a facer valer a súa condición de galegos e galega, mais o que lles correspondería é explicar por que esqueceron a defensa de Galiza tanto no goberno como no Senado” y por eso, manifestó, “o BNG pode presumir de que cumpriu co que prometeu e foi a verdadeira voz de Galiza en Madrid”.

Por eso insistió ante el auditorio en que no hay que dejarse llevar por la idea de que hay que votar a Sánchez o a Feijóo “porque o verdadeiro voto útil para Galiza é o do BNG”.