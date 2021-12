El pleno aprobó la addenda al convenio de gestión del agua a dos días de decaer

El último pleno del año se vio afectado por el avance del covid, que llevó a eliminar la asistencia de público en la sala y a recurrir a la semipresencialidad, con la participación de algunos ediles de forma on line. También comenzó con críticas de la oposición, ya que de forma unilateral el alcalde, Ángel Mato, decidió no incluir las mociones pendientes en la anterior sesión, apelando a que a principios del mes próximo habría una sesión extraordinaria que las incluiría. Esta decisión fue criticada por el portavoz del BNG, Iván Rivas, y el de FeC, Jorge Suárez, por no haber sido consultados sobre este hecho.



También se modificó el contenido del orden del día al eliminar del mismo el punto relativo a la aprobación de la ordenanza del precio del Servizo de Axuda no Fogar, tras la polémica surgida al respecto en días pasados. La responsable del área, Eva Martínez, indicó que “quero escoitar e explicar aos grupos o que realmente di a modificación da ordenanza despois de que a concelleira de FeC Saínza Ruiz lanzara un gravísimo bulo afirmando que estes cambios duplicarían o prezo da axuda no fogar, cando non subirá nin un céntimo ás persoas usuarias”. A última hora de la tarde de ayer, Ferrol en Común remitía un comunicado de disculpas lamentando la confusión ocasionada con respecto a las tarifas del SAF, recordando que la rebaja “foi unha proposta de FeC durante o seu mandato pero que non veu rematado a súa tramitación e non está en vigor”, tal y como ya informó este periódico el pasado miércoles. FeC reconoce así haber transmitido una “información errónea”.



Pero el punto que ocasionó más debate fue el relativo a la aprobación de la addenda al convenio entre Augas de Galicia y el Concello para la encomienda de gestión del saneamiento.



La Plataforma pola Remunicipalización dos Servizos Públicos –Lupe Ces– intervino en el pleno, reclamando que se le devolviese a Augas de Galicia la gestión y se trabajase “facendo fronte común con Narón” para poner en marcha un organismo de gestión supramunicipal.



El BNG pidió la retirada de este punto, alegando no contar en el momento de la convocatoria del pleno con la documentación pertinente, por lo que se votó la urgencia del mismo. El alcalde, Ángel Mato, aseguró que el convenio no había llegado hasta hace una semana por lo que no se pudo tratar antes –el convenio decae el 31 de diciembre–. Con el fin de no caer en una irregularidad se aprobó la urgencia



Acordado el debate del punto, la concejala de Servizos, Ana Lamas, hizo hincapié en que no se trata de la firma de un convenio para la gestión sino de una addenda para prorrogar un acuerdo que concluiría el día 31 hasta que se tome otra decisión al respecto del mismo.



Pese a la oposición del BNG, el punto fue aprobado por mayoría absoluta, por lo que se prorroga el convenio por el que Emafesa se encarga de la gestión.