El plazo del concurso de microrrelatos sobre Torrente se cierra el 5 de diciembre

El plazo para participar en el concurso de microrrelatos que, con motivo de los actos del vigésimo quinto aniversario del fallecimiento de Gonzalo Torrente Ballester, organizan Diario de Ferrol y el Concello continúa abierto, por lo que los alumnos de entre 16 y 18 años que estén cursando Bachillerato o Formación Profesional pueden presentar sus textos –de no más de 100 palabras– inspirados en cualquiera de las obras del escritor de Serantes o en algún capítulo de su vida.



La mecánica para participar es sencilla y los interesados solo tienen que registrarse accediendo a la siguiente noticia –https://www.diariodeferrol.com/articulo/ferrol/torrenteballester-5044390– y pegar su texto –que ha de ser inédito y escrito en gallego o en castellano– en los comentarios. El plazo para hacerlo finaliza el día 5 y una semana después se dará a conocer el veredicto del jurado. El autor o autora del texto ganador recibirá una Tablet Lenovo M10 HD, mientras que el primer finalista se llevará un libro electrónico Kobo Clara 6” HD y el segundo un reloj Amazfit Bip 5 Smartwatch.



El edil de Cultura, José Antonio Ponte Far, animó ayer a los jóvenes de entre 16 y 18 años a participar y, como ejemplo, recomendó la lectura de “Farruquiño” –de la que hay una edición en la ferrolana Embora– o asistir, el próximo miércoles 27 en la Biblioteca municipal de la Plaza de España a la proyección de un documental de algo más de media hora de duración sobre la vida y la obra de Torrente. Esta actividad es la primera del programa impulsado por el área de Cultura y la Facultade de Humanidades e Documentación para las próximas semanas.



El Año Torrente Ballester llega a su fin y la valoración de Ponte Far es “moi positiva porque creo que conseguimos o obxectivo de pór en valor a un escritor do que a cidade pode presumir, con actos non só aquí, senón tamén en Madrid”. El último será todavía en enero, con la inauguración de la exposición que en estos momentos está abierta en la Biblioteca Nacional.