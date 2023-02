La plaza Rosalía de Castro espera un proyecto integral que no acaba de llegar

Hace casi un año que los vecinos de San Xoán, a través de su entidad vecinal, mantuvieron un encuentro con los responsables municipales y técnicos del Concello con el fin de definir de forma conjunta la plaza que el barrio necesita y poder así acometer una remodelación que desde la entidad vecinal, que preside Andrés Medín, consideran imprescindible.



En aquel momento se optó por una opción, que se consideraba viable pero, como denuncia Medín, no se ha vuelto a saber nada y el estado de la plaza es cada vez más lamentable, produciéndose acumulaciones de agua, pese a no caer ni una gota de lluvia, e inhabilitando el espacio público para el uso de los vecinos. El presidente de la entidad vecinal indica que esta plaza es la única con la que cuentan los vecinos y es muy frecuentada, sobre todo en verano, por lo que requiere de una intervención en profundidad. Actualmente, el suelo está a varios niveles, por lo que se ocasionan caídas, además de estar llena de charcos y en un estado “lamentable”. Recuerda Medín que el pasado 23 de febrero la asociación eligió el modelo de proyecto para ejecutar en la plaza Rosalía de Castro, desde entonces no ha habido ninguna comunicación desde el Concello.

Partida económica

El proyecto no figuraba en los únicos presupuestos municipales que el gobierno sacó adelante este mandato, pero las negociaciones con Ferrol en Común lograron que se incluyese esta intervención, recogiéndose entonces una inversión de 50.000 euros para el año 2021 y 450.000 para 2022, sin que haya nada concretado para la actuación hasta ahora.



Antes de que concluyese el año pasado, el Concello hizo pública la contratación de la redacción del proyecto para reorganizar esta plaza, adjudicando a Stgo Diseño y Multimedia SL la redacción de este trabajo por un importe de 13.792,18 euros.



La idea del área de Urbanismo es actuar con el fin de mejorar la accesibilidad del espacio, para lo que es necesario analizar la estructura de la plaza para establecer unos criterios de movilidad en toda la zona, como explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Julián Reina, en una visita realizada al lugar con los técnicos municipales.