La plantilla de Navantia vota en contra del preacuerdo del convenio colectivo

La mayoría de la plantilla de los siete centros de Navantia ha rechazado los términos del preacuerdo del convenio colectivo que se cerró el pasado día 4 en Madrid en la última reunión de la comisión negociadora. El 56% de los votos emitidos en el referéndum que se ha celebrado este martes se opone al nuevo marco de relaciones laborales en el grupo naval público. De las 4.920 personas del censo, 3.967 han ejercido su derecho, es decir, el 81%.

Los resultados han sido desiguales. En la ría de Ferrol ha ganado la posición que defendía la mayoría sindical. De los 1.727 censados en el astillero ferrolano, ha votado algo más del 79%, es decir, 1.367 trabajadores que en su mayoría (721 votos) ha validado el contenido del preacuerdo. En Fene, con un censo de 146 empleados, han emitido su voto 112 personas; de ellas, 69 votaron afirmativamente.

A favor del convenio se han posicionado los centros de Cádiz Reparaciones (173 a favor y 103 en contra) y Madrid (260 síes y 136 noes). Sin embargo, en otros tres centros se ha impuesto el no. El caso más claro ha sido el de Cartagena, donde una inmensa mayoría (737 de los 884 votos) rechaza el convenio. También ha salido el no del recuento de las papeletas en San Fernando (447 de los 849 que votaron) y Puerto Real (269 de 412).

"Non é xusto"

El presidente del comité de empresa de Ferrol, Carlos Díaz (MAS), que explicó que "os planteis a nivel grupo non asumen o peche da negociación colectiva nos termos do preacordo do 4 de decembro", aunque quiso poner en valor que en los centros de la ría la corriente es la contraria. "Temos que resaltar que nos centros que máis se mobilizaron, os da ría de Ferrol, o plantel ratificou o preacordo" y aseguró que "non é xusto que centros que non se mobilizaron, que nunca deron nin tan sequera unha alternativa, nin puxeron nunca enriba da mesa ningunha estratexia sindical, máis alá de temas locais ou mesmo individuais, decanten a balanza cara a un non, meténdonos nunha situación de incertidume".

Díaz recordó que la mesa de negociación está cerrada desde el día 4 y ahora "tocará facer unha reflexión, igual que a dirección, pois é unha realidade que o non é maioritario no grupo", y volvió a insistir que "en diferentes centros e en determinadas seccións sindicais das distintas fábricas se pelexou activamente para que os planteis se posicionasen nun non rotundo, e agora tocaralles dicir que propostas se farán e que estratexia sindical se vai levar a cabo". Con todo, el presidente recalcó que el proceso en la ría se hizo "ben" y agradeció el apoyo de la plantilla local a las movilizaciones que se plantearon, invitando "ao resto dos centros que, se este preacordo non lles vale, digan que camiño tomar".

Por su parte, la dirección de Navantia "respeta la decisión adoptada por la plantilla", pero "lamenta el rechazo a un preacuerdo alcanzado por una comisión negociadora de la que forman parte tanto la dirección como los representantes de los trabajadores". Así, indica que el preacuerdo pretendía "reforzar la compañía ante los desafíos inminentes (especialmente el aumento de la carga de trabajo) y consolidar, para su plantilla presente y futura, un marco estable de desarrollo profesional".