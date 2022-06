La plantilla de Eulen critica que se incumpla el contrato con Navantia

Sobre una veintena de trabajadores y representantes sindicales de la firma Eulen, responsable de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de Navantia Ferrol y Fene, celebraron una protesta ayer a las puertas de la antigua Bazán para denunciar el incumpliento por parte de la empresa del contrato firmado con el grupo público para el astillero de la ciudad naval –el de Perlío tiene un pliego diferente–. Según señaló el presidente del comité de empresa de Eulen en Navantia Ferrol, Marcos López, dicho incumpliento no se limitaría, además, al contrato con la compañía astillera, sino también al convenio firmado con la anterior adjudicataria del servicio, Acciona –el cual, aseguró el representante, para la firma “non ten valor”–.



“Fai un ano a [compañía] colleu unha licitación da empresa pública Navantia e xa daquela pensabamos que eran insuficientes os cartos cos que se licitaba e un ano despois ponse en constancia que iso é así”, explicó López, adelantando un posible calendario de movilizaciones –condicionado, eso sí, por la actual huelga del sector del metal–. De esta forma, el presidente del comité de empresa aseguró que Eulen, desde que comenzó a prestar el servicio en Navantia Ferrol, “non realizou ningún tipo de inversión máis alá de mercar maquinaria de segunda man”.



En lo referente al convenio con Acciona, Marcos López aseguró que deberían trabajar en las instalaciones 104 empleados –98 propios y otros seis subrogados, que no son reconocidos–, pero que a día de hoy tan solo lo hacen la mitad. Del mismo modo, el presidente señaló que el punto de fricción respecto al mencionado acuerdo está en la actualización de los salarios. En virtud del convenio, “este ano tocaba subir o IPC coa diferencia que tiñamos de atrás, que era dun 2,95%”. De esta forma, López señaló que la empresa sí está dispuesta a abonar los atrasos con la mencionada actualización –que finalmente sería del 3,05%–, pero la misma no quedaría reflejada en las tablas salariales.



Por otro lado, tanto el presidente del comité como el secretario de Industria de CCOO Galicia, Víctor Ledo, que también participó en la protesta, explicaron que su situación era muy similar con la de los trabajadores de la firma que trabajan en Navantia Fene, pero que “non somos coñecedores ao 100% porque temos convenios completamente diferentes”.