La plantilla de Einsa Print exige a las administraciones que intercedan ante el ERE

Cerca de un centenar de personas, entre trabajadores, delegados sindicales, representantes políticos y vecinos, se manifestaron esta mañana a las puertas del edificio administrativo de la Xunta en Ferrol por el ERE presentado por la compañía Einsa Print para sus instalaciones de As Pontes y Madrid.



Según explicó durante la protesta el presidente del comité de empresa del centro pontés, Daniel Peña (CIG), desde el colectivo se insta a todas las administraciones a intervenir, dado el impacto que estos despidos tendría en el tejido económico de la comarca. En este sentido, Peña recordó que Einsa percibió “subvencións públicas moi grandes, que sobrepasan os 50 millóns de euros” y que, por ello, los diferentes gobiernos “non se poden quedar calados ante un despedimento tan importante”.



Tal y como señaló el presidente del comité, por el momento solo se sabe que el Expediente de Regulación de Empleo afectará a un total de 162 empleados de ambos centros de trabajo, pero no la proporción de cada uno. No obstante, teniendo en cuenta que las oficinas de Madrid cuentan con una plantilla de 15 personas, la medida supondría, en el mejor de los casos, el despido de 147 profesionales en As Pontes.



Por último, Peña señaló que, además de la reunión concertada para esta tarde con la Consellería de Industria, también mantendrán un encuentro la próxima semana con el gobierno local de la villa pontesa.