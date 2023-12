Los planes locales de salud del Sergas llegan a Fene, San Sadurniño, Serantes y Ferrol

Cuatro nuevos servicios de Atención Primaria del Área Sanitaria de Ferrol incorporan planes locales de salud en su gestión diaria. Hasta ahora, se habían implementado en As Pontes, Cedeira, Narón, Pontedeume y Caranza. A partir de esta semana se hará también en Fene, San Sadurniño, Serantes y en el Fontenla Maristany, por lo que llegan a un 77% de la población de la zona.



Profesionales de estos centros sanitarios firmaban esta semana los planes en la Consellería de Sanidade, en un acto con presencia del gerente del Área, Ángel Facio, y de la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo.



En este acto, el personal de los espacios en los que ya se está aplicando contaron su experiencia. El objetivo es implantar una atención integral centrada en la persona, con una visión familiar y comunitaria de la acción del centro de salud. Además, se estructura y se intensifica la actividad diaria.



Esto se concreta en una mejor organización de las agendas de los profesionales y el desarrollo de la función comunitaria. Así, los trabajadores pueden participar en labores de promoción y prevención de la salud en colaboración con servicios de los concellos, con los centros educativos, los servicios sociales, las asociaciones y la ciudadanía. “Son moitos os exemplos destas actividades, como as charlas preventivas e as accións colectivas, que xa se realizan no ámbito da educación sanitaria, como a educación maternal ou a nutrición, por pór un exemplo”, explica el Área.



Cada plan incluye un conjunto de acciones definidas por parte de los responsables de los servicios de Atención Primaria y de las gerencias, que asumen un compromiso de colaboración y soporte. Los planes locales de salud “son a mellor radiografía da saúde da veciñanza de cada unha destas localidades”, explicaban los profesionales en la firma, tras la cual se celebró un foro de buenas prácticas.



Las encuestas de valoración de estos planes, tanto a usuarios como a sanitarios, indican una puntuación por encima de 4 sobre un total de 5.