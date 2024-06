Pilar Rico (Voluntaria Cruz Roja): “El día tiene muchas horas y hay que dedicar tiempo a los demás”

Pilar Rico es una de las personas que ayer recibió el homenaje y el agradecimiento de Cruz Roja. A sus 75 años esta vecina de la ciudad asegura que seguirá colaborando con esta organización “hasta que el cuerpo aguante, mínimo más allá de los 80”, indicó.

Asegura esta ferrolana que siempre está dispuesta a colaborar. “Me prejubilé de Bazán en el 2005 y una vez en casa no podía estar sin hacer nada, así que lo primero que hice fue apuntarme a la Universidad Senior, cuando acabé en 2009 contacté con Cruz Roja, todo un referente para mí, y hasta hoy no he parado de ayudar. El día tiene muchas horas y yo quería ocuparlas y dedicar algo de tiempo a las personas más desfavorecidas”, explica.

Cuando no está de viaje, porque le encanta conocer mundo, está presta a colaborar. “A veces mi gente me dice: pero qué haces, que siempre estás ocupada con Cruz Roja, y es que yo con la entidad tengo un compromiso: si ellos me llaman, primero atiendo su llamada”, afirma. Además de colaborar en programas como los de acompañar a gente mayor que está sola al médico o hacer gestiones, también llama a aquellos que viven solos una vez a la semana y realiza “todos los cursos formativos que puedo”. Así es Pilar, una de las voluntarias de Cruz Roja, que ayer recibieron el homenaje de la institución.

Y es que la ciudad de Ferrol acogió en la jornada de ayer su encuentro anual de voluntarios, en el que estas personas, que suelen dar sin recibir nada a cambio, se convirtieron en los protagonistas por un día. Así, se destacó la labor desinteresada de muchos de estos ciudadanos que dan forma a la acción social de esta institución.



Unas 160 personas se dieron cita en las instalaciones de Afundación, donde estuvieron representados colaboradores de las asambleas de Cruz Roja en A Coruña, Betanzos, Bergantiños, Boiro, Cedeira, Noia, Ordes, Ribeira, Sada y Santiago.

Parte de la decena de voluntarios que fueron distinguidos en la jornada de ayer

La cita contó con la presencia del director provincial de Voluntariado, Jaime López, y su homóloga comarcal, Patricia Freire, además del presidente provincial de Cruz Roja Coruña, Manuel Viqueira, y la presidenta comarca Carmen Fernández Corral. También asistió al acto la concejala de Benestar Rosa Martínez.

Las autoridades y responsables de Cruz Roja provincial y comarcal en Afundación



La cita incluyó entrega de distinciones a una decena de voluntarios y la representación de una pieza teatral que versa sobre la soledad. Se trata de la obra “Soledad. El tiempo de María”, una puesta en escena de la Compañía La Pili, en colaboración con Cruz Roja y el Ayuntamiento de Málaga, que muestra la necesidad de sacar a la luz el aislamiento que sufren muchas personas mayores y la importancia de la labor voluntaria para aliviarlo. Tras el pase participaron en una ruta en el tren turístico por la ciudad y una salida en barco por la ría.