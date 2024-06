¡Perro al agua en A Malata!: los Bomberos rescatan al can y a un hombre que se tiró a por él

Rescate inusual el que han llevado a cabo este sábado los efectivos del Parque de Bomberos de Ferrol, demostrando una vez que no solo se puede contar con ellos cuando las personas se encuentran en cualquier circunstancia de riesgo, sino también cuando es un animal el que está en peligro.

Según la información facilitada por el Concello de Ferrol, en torno a las 11.33 horas tuvieron que desplegar una escalera de mano en la ensenada de A Malata, enfrente del pabellón y las pistas de atletismo, para ayudar a subir de nuevo al paseo a un perro y al hombre que se había tirado a por él.

El can se precipitó a la ría y no podía salir, así que un chico no dudó en bajar a salvarlo, siendo finalmente los Bomberos los que subieron a ambos de nuevo a tierra firme, llamando la atención de los viandantes que a esa hora paseaban por la zona.