Performance, videocreación y música en “Osmose”, el nuevo trabajo de Mercedes Peón

La artista gallega Mercedes Peón recalará el sábado (20.30 horas) en el Teatro Jofre de Ferrol para presentar su nuevo trabajo, “Osmose”. Se trata de su primera pieza híbrida, una propuesta audiovisual, performativa y musical en la que la cantante, instrumentista y compositora se acompaña de las artistas Peque Varela, ferrolana, y Laura Iturralde.



Peón recurre en este proyecto a la metáfora para construir –inspirándose en el fenómeno físico que da nombre al disco y por el que una materia crece o cambia de densidad al pasar a través de una membrana– un relato crítico sobre los efectos del capitalismo en la sociedad actual.



“Osmose é unha mirada ao proceso do cambio de densidade, do desaxuste e do reaxuste consciente, que non abatido, destas formas de vida ás lóxicas impostas do capital; unha homenaxe ás súas resistencias, e tamén unha reflexión sobre a dor de decatarse que estas novas formas supoñen un cambio radical no xeito de entender a vida”, indican desde la organización del evento.









Diálogo colectivo





La propuesta escénica de Peón, que tiene como protagonistas a las trabajadoras de la fábricas de Pontesa y de las conserveras gallegas, constituye también un diálogo colectivo a través de las imágenes de su archivo personal junto con el trabajo visual de la ferrolana Peque Varela, el relato fílmico de la película Nación, de Margarita Ledo Andión, y la arquitectura lumínica de Laura Iturralde.



Una intervención lumínica en directo permite a las artistas improvisar, emocionar y crear una dramaturgia sonoro-visual conmovedora. Las entradas pueden ser adquiridas a través de la web www.udra.gal o en la taquilla del teatro Jofre.