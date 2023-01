Los patrones de las cofradías lamentan una campaña navideña “muy floja”

La campaña de Navidad, tradicionalmente la más “potente” e importante del año para las cofradías de pescadores y mariscadores de la ría, ha resultado notablemente inferior de lo esperado. Así lo manifestaron los patrones mayores de los pósitos de Ferrol y Barallobre, Gustavo Chacartegui y Jorge López, respectivamente, que calificaron de “muy floja” la temporada, lamentando que el área continúe sin solucionar los problemas que arrastra desde hace años.



Así, en cuanto a la valoración global de la campaña navideña, el patrón mayor de la ciudad naval es tajante. “Para la cofradía fue un año malo. Los precios no estuvieron mal, pero el problema fueron las capturas y el volumen de venta”, sentencia, explicando a su vez que “hay que entender que un socio al que le pagues a 35 euros la almeja pero que te coja kilo y medio al final se lleva 50 euros”. En este sentido, Chacartegui incide en que buena parte del problema es que enero y febrero son “las vacas”, las cuales, tradicionalmente, se capeaban con las ganancias de diciembre, cosa que en 2023 “no va a ser el caso”.



De modo similar se expresa Jorge López, que vuelve a señalar la práctica desaparición del banco de As Pías como la principal causa de los problemas del sector en Ferrolterra. “Este año, de los años que llevamos abiertos, es el peor históricamente de recolección de almeja babosa. Lo único que nos salvó un poquito, entre comillas, es la ría de Sada, que es donde estamos extrayendo la almeja. Es gracias a eso, sin ello a día de hoy tendríamos que dejar de ir al mar porque no podríamos subsistir de él”, lamenta.



Y es que, con los datos del portal Pesca de Galicia entre el 1 de diciembre y el 6 de enero, la almeja babosa volvió a situarse a la cabeza de las capturas de los pósitos de Ferrol y Barallobre –2.274 y 3.499 kilos, respectivamente, frente a los 886 y 2.537 de 2021–, lo que supone una notable mejoría respecto al año anterior, pero ni la sombra de los resultados de una década atrás. De hecho, analizando los datos de las diez especies con mayor presencia en las lonjas durante el período antes mencionado frente al año anterior, se puede observar que, salvo en el caso de especies que en 2021 apenas se trabajaron en esta época –principalmente navaja, que sustituyó a la ostra como la alternativa ante la falta de almeja babosa–, el resto de capturas cayeron notablemente.

Centolla



Una de las especies “estrella” de esta época, la centolla, cuya temporada comenzó en noviembre, tampoco ha tenido una presencia excesivam en las lonjas durante las pasadas navidades. Según el portal Pesca de Galicia, desde el inicio de la veda se han capturado 6.378 kilos en Ferrol y 595 en Barallobre, frente a los 6.641 y 919, respectivamente, de 2021 –con el agravante de que los precios fueron más bajos–.



A este respecto, Chacartegui señala que “los dos primeros días hubo un volumen bueno de capturas, como pasa siempre, pero luego ya empieza a flojear porque no hay tanta cantidad de centolla como en años atrás. Así que sí, los dos primeros días coges algo, que aun encima te lo compran barato, y, cuando empieza al fin a subir algo de precio, no coges nada”. Esta situación, explica el patrón mayor, está llevando a que muchos profesionales, especialmente en los días de tormenta, opten por no salir a faenar.

Precios bajos



Como ya se mencionó, los precios registrados este año en todos los pósitos fueron más bajos de lo esperado, lo que agrava la situación de las escasas capturas en una época crucial para la supervivencia del sector. A este respecto, Jorge López calificó la cifras de “aceptables”, pero que se ven mermadas por los resultados productivos, lo que ha dejado un balance, en el caso del pósito fenés, de un “50 o 60% respecto a otros años”. El patrón de Ferrol, por su parte, se muestra más pesimista al respecto, insistiendo en que la campaña “no fue para nada buena para las cantidades de producto que hay, porque si dices que hay poco pero te lo pagan bien… pero hubo poco producto y los precios no acompañaron ni se acercaron a los de otros años”. A modo de ejemplo, hace referencia al precio de la caja de percebes, afirmando que “por mucho que aparezca en televisión” un coste desmesurado, “la media no fue buena para ningún sector”.

Pescadería de la lonja



Por último, el máximo responsable del pósito de Ferrol señaló que, pese a los buenos resultados de la pescadería de la lonja, esta no está explotando todo su potencial, principalmente por falta de visibilidad. “En navidades tuvo una afluencia bastante buena, pero nos falta mucho, porque donde está ubicada está muy escondida y mucha gente pasa por delante y no la ve”, lamenta el patrón mayor.



De esta forma, Gustavo Chacartegui hizo un llamamiento a la Autoridad Portuaria para solicitar su colaboración a la hora de solucionar este percal. “Tiene que estar abierta a la gente, que pase y la vea; que vea la depuradora, que vea como trabajamos... Es algo normal, natural. No nos tenemos que esconder y parece que nos esconden cuando tendríamos que estar abiertos al público”, se lamenta.



Así, el patrón aboga, por ejemplo, por una mejor señalización de las instalaciones. “Si nos pusieran un buen cartel, porque tenemos uno que pusimos nosotros pero es muy pequeño, o un pantalla buena… Un escaparate que llame, que la gente lo vea y diga, allí hay algo, voy a mirar. Se notaría el doble o el triple”, asevera.