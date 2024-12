El patronato de Exponav

En la ciudad departamental de Ferrol, en el mes de marzo de hace dieciséis años, se inauguraba la Exposición de la Construcción Naval, Exponav. La muestra nació a partir de una idea anterior conjunta entre el Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico y el Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales de España (AINE) para la creación de una exposición reglada de la construcción naval a lo largo de los siglos. De esta manera comenzaba la primera singladura de una muestra técnica y científica de alto nivel, muy visitada en los últimos años por público de todas las edades y nacionalidades.

Introducción

El edificio Herrerías, que alberga a la Fundación, es una auténtica joya de la arquitectura del siglo XVIII, perfectamente recuperado en el año 2001 a su condición inicial de 1781. Su función, en el pasado, era la de albergar las fundiciones que eran necesarias para fabricar todos los elementos metálicos que necesitaban nuestros buques. Disponía de fraguas (de las que hoy en día nos quedan las correspondientes chimeneas), dos pozos de agua dulce para el servicio de éstas, y una superficie de más de ochocientos metros cuadrados. El edificio ocupa tres plantas, las dos primeras dedicadas al Museo y a la Sala de Exposiciones Temporales Carlos III, y la tercera a la administración de la Fundación, despachos de colaboradores, talleres de maquetas y de nudos marineros, y a la Biblioteca.

Pecio de A Magdalena

Nacimiento

La Fundación no nació por sí sola, sino que lo hizo de la mano de diversas instituciones públicas y privadas, asociaciones y empresas, tanto de ámbito nacional, como autonómico y local. Estas entidades formaron el patronato inicial de la Fundación, pero a lo largo de los años ha seguido creciendo el número de patronos, y hoy en día no existe ninguna limitación en el número de integrantes que componen el patronato. Pero no solo estas instituciones tuvieron el papel protagonista inicial, sino que Exponav también nació gracias al trabajo de muchos colaboradores que aportaron, y siguen haciéndolo, sus conocimientos y su amor por la construcción naval y las actividades marítimas.

Cehipar

Objetivos

Los fines principales de la Fundación son el de reunir, exponer y conservar el patrimonio técnico, ornamental y documental relativo a la construcción naval y al sector marítimo en España, que tenga relación con el Museo de la Construcción Naval de Ferrol, y adicionalmente llevar a cabo muestras temporales o itinerantes que tengan lugar dentro del territorio español, principalmente en Galicia. Para realizar las muestras temporales se cuenta en la primera planta del edificio con la Sala Carlos III.

Gracias a esta sala se llevan a cabo actividades complementarias relacionadas con la mar y la construcción naval, tales como muestras de fotografía y pintura, talleres, exposiciones, jornadas técnicas, presentaciones de libros, o cualquier otra actividad cultural que prestigie a la Fundación, y sea bien aceptada por la sociedad.

Colaboradores

Reconocimiento como museo

Exponav se creó, como dictan sus siglas, como una Exposición Permanente, pero en el año 2017 la Xunta de Galicia emitió un documento de reconocimiento, autorización y cualificación del centro expositivo de la construcción naval de Ferrol como museo, pasando a denominarse Museo de la Construcción Naval de Ferrol. De esta forma, el departamento de Cultura de la Xunta reconocía esta cualificación al que denominó principal museo marítimo español dedicado a la historia de la construcción naval. Al mismo tiempo destacaba la perfecta integración del museo en el conjunto histórico industrial y naval de Ferrol gracias a su gran discurso expositivo que permitía conocer la evolución y el desarrollo de la construcción naval militar y civil en España.

Presentación del libro La Mujer en la Mar, en la sala Carlos III

Patronato de la Fundación

Exponav tiene su base formal en las reuniones de sus patronos. El Patronato está presidido por el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada y cuenta con tres Vicepresidentes: el Presidente de la Xunta de Galicia, el Alcalde de Ferrol y el Presidente de la AINE. Además, existen una treintena de Patronos, algunos natos por razón de su cargo, y otros electivos, pertenecientes a instituciones o empresas privadas. Entre todos ellos sostienen el peso económico de la Fundación, apoyado principalmente en subvenciones. El órgano de gestión del Patronato está constituido por el Gerente, el Secretario y el Vicesecretario, nombrados por el Patronato, y que son los que conducen a la fundación en el día a día.

*Raúl Villa Caro es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada, capitán de marina mercante, y Secretario de la Fundación Exponav.