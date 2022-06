Patrimonio y gastronomía estuvieron presentes en la Primavera no Camiño

Desde la música tradicional llegada desde el concell n Airiños, hasta la gastronomía del afamado pan de Neda o los showcookings ofrecidos por el chef ferrolano Dani López del “Camiño do Inglés” y por Cunchas Casaprima de Pontedeume, pasando por las hilanderas de Cabanas o la potenciación del patrimonio histórico de la ciudad de Ferrol, pudieron disfrutarse en la celebración de la quinta edición de la Primavera no Camiño Inglés que tuvo lugar durante toda la jornada de ayer en Sigüeiro.



Unas 3.000 personas pasaron por el evento, organizado por la Asociación de Concellos do Camiño Inglés, en colaboración con la Diputación y con el Ayuntamiento de Oroso para poner en valor los atractivos etnográficos, culturales, naturales y gastronómicas de la ruta que parte originalmente de Ferrol hacia Santiago de Compostela, aunque también cuenta con una variante desde la ciudad herculina.



El presidente de la asociación organizadora animó ayer a los asistentes a realizar esta ruta porque “fronte á masificación doutras, nós ofrecemos singularidade. Fronte a camiños so por terra, nós contamos cos encantos da costa atlántica e do interior coruñés, porque fronte a camiños asfaltados, nós conservamos tramos e paraxes como as que descubriron os primeiros peregrinos a Compostela, aló polo século once”. También el presidente de la Diputación, Valentín Gonzaléz, destacó el “novo modelo do Camiño, de reactivación económica”.



En el acto también participó la directora de Turismo, Nava Castro, que recordó el papel del turismo, que representa el 11% del Producto Interior Bruto.



Entre los atractivos de la comarca –los concellos de Ferrol, Narón, Neda, Fene, Cabanas y Pontedeume son por los que discurre el Camino– que pudieron disfrutarse en esta feria se encontraron la actuación de la Banda Xuvenil Airiños de Fene, el taller de barcos de papel de Ferrol para potenciar la candidatura a Patrimonio Mundial, el de elaboración de pan de Neda o los de degustaciones de “Dieta Ártabra” de Ferrol y de marisco de Pontedeume.