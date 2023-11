Dos parques y 20 playas de la comarca, forman parte de la red “sen fume”

La Rede de praias e parques sen fume de la Xunta de Galicia sigue sumando Concellos y espacios pero todavía son muchos más los que se podrían integrar en este relatorio de lugares en los que no se puede fumar, pese a ser espacios públicos.



Con el objetivo de animar a los alcaldes y concejales a que integran zonas de sus municipios en esta red, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, mantuvo ayer una reu-nión con estos responsables de Ferrol, Eume y Ortegal.



Aneiros recordó que el consumo del tabaco y la exposición al humo siguen siendo uno de los principales problemas de salud pública y medioambiental, por lo que uno de los objetivos del programa es “desnormalizar o consumo de tabaco en toda a Comunidade e ampliar a delimitación do seu consumo a espazos onde actualmente non está regulada a prohibición de fumar, como son as praias ou os parques”.



En Galicia 80 Concellos y 224 arenales están integrados en esta red así como se han adherido ya 18 ayuntamientos a incluir también parques como espacios libres de humos.



En el caso de Ferrolterra, hasta una veintena de arenales forman parte ya de esta Red de praias sen fume: Chamoso y A Magdalena (Cabanas); Area Longa y Magdalena (Cedeira); Maniños, Almieiras (Fene); A Fragata y Esmelle (Ferrol); Esteiro, Bares y Vilela (Mañón); Bestarruza (Mugardos); A Concha y Morouzos (Ortigueira); Sopazos, Insua, Perbes-Anadio (Pontedeume); y Campelo, A Frouxeira y Meirás (Valdoviño).

Solo dos parques están adheridos a la red: Albarón (Neda) y el del Olmo (Pontedeume).