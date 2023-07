El parque de Fontelonga espera su apertura oficial mientras acumula actos vandálicos

La obra del parque Fontelonga no ha tenido suerte. Aunque el resultado es un amplio espacio de ocio para niños y jóvenes con los más modernos juegos e instalaciones deportivas, para llegar al final ha tenido que pasar por muchas vicisitudes, que todavía sigue padeciendo.



La actuación, realizada por la empresa Cernadas, aún no ha sido entregada al Concello, aunque el responsable de la firma espera que pueda recepcionarse a mediados de este mes.



Acabará así para él un largo periplo desde que en su día se hizo cargo de la obra, adjudicada inicialmente a la empresa Terraqua Servicios y Obras SA y que tan solo dos meses después abandonó tras entrar en un procedimiento concursal.



Fue entonces, a finales del pasado año, cuando se retomaron las obras y se inició la nueva etapa. Aunque el plazo de ejecución inicial era de seis meses, los problemas de la primera empresa y los de suministros han hecho que no sea hasta ahora cuando los trabajos estén concluidos. Sin embargo y pese a que la obra está prácticamente rematada no puede ser entregada oficialmente por la falta de dos canastas y dos papeleras que no acaban de llegar y que hacen que el parque, aun antes de abrirse al público, ya sea empleado por usuarios y, lo que es peor, siendo objeto de vandalismo, que ha destrozado ya algunos elementos.



Como explica el responsable de la obra, se han destrozado respaldos de bancos y tirado las vallas del recinto de juegos que todavía tenía el suelo fresco, lo que ha llevado a un gasto superior a los 8.000 euros, que se irá incrementando si continúan los desperfectos.



Las visitas diarias a la obra y el vigilante al que han encargado el control de la zona no son suficientes para disuadir a los vándalos, por eso han optado por retirar incluso algunos de los elementos ya colocados y esperar a que se anuncie el día de la recepción para volver a instalarlos con seguridad.



La situación llegó a tal límite durante la ejecución de la actuación que hasta sustrajeron ropa de trabajo de los empleados de la caseta de obra cuando estos se marchaban a comer.



La empresa reclamó al Concello una recepción parcial, con el fin de poder entregar la obra a falta solo de esos pequeños detalles, una cuestión que ha sido la causa del retraso de los últimos meses: el suministro del material de juegos infantiles.



El parque ya es frecuentado estos días por bastante gente y hasta los juegos son usados por jóvenes, una cuestión que también preocupa a la empresa, toda vez que no está entregada y cualquier accidente puede ocasionar un problema.



Así las cosas, y pese al buen resultado que parece haber tenido el parque, la firma contratada está deseando acabar esta actuación, para cuya ejecución optó en su día y, sin haber resultado adjudicataria inicialmente, afrontó con ilusión y ahora casi con un poco de arrepentimiento, por lo que está costando concluir la actuación.



Una vez entregada, el buen resultado puede hacer recuperar el buen sabor de boca.