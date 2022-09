Los pacientes con covid ingresados en el área sanitaria bajan a dos

El número de pacientes con un test positivo de coronavirus que están ingresados en los hospitales del Área Sanitaria de Ferrol ha bajado a dos (ninguno de ellos en la UCI) y se sitúa en niveles que no se veían desde el 1 de noviembre del año pasado, hace once meses. La situación es consecuencia de un continuo descenso que se dio a partir de julio y que, en las últimas semanas, ha mantenido una cifra en torno a la decena.



En el caso de los Cuidados Intensivos, esta situación de relativa tranquilidad se ha dado durante todo el año. La arrolladora variante ómicron disparó las cifras de contagios y también presionó al alza los positivos ingresados en los hospitales pero no afectó de igual manera a la UCI, que a lo largo de todo 2022 ha tenido un máximo de cinco personas simultáneamente, aunque la mayor parte del tiempo hubo uno, dos o ningún paciente. En la actualidad el Área vuelve a estar en un período en el que esta unidad está libre de covid.



La hospitalización es un indicador estable de la gravedad de la pandemia. El número de casos activos, desde el cambio en el protocolo de finales de marzo, recoge la situación con menor fiabilidad. De todos modos, sirve para ver la tendencia y también registra un lento pero continuo descenso hasta llegar a las 88 personas que, según los datos que el Sergas actualiza diariamente, tienen un test positivo y están en seguimiento por los profesionales sanitarios. Para encontrar un número menor que el actual hay que remitirse al 13 de noviembre del año pasado. Tras ómicron, nunca se había bajado tanto.



Pausa en las muertes



Otra cifra positiva es la de los fallecimientos asociados al coronavirus. El último que se comunicó en el área sanitaria ferrolana se produjo el 18 de julio, hace más de dos meses. En agosto no hubo muertes –un mes en blanco es algo que no sucedía desde octubre de 2021– y septiembre está a punto de cerrarse también sin decesos. Es el período más largo sin víctimas mortales de coronavirus desde la primavera y verano de 2020, justo después del confinamiento. Entonces, en la primera ola del virus, hubo 33 fallecidos en Ferrol. El último, el 8 de mayo. Hasta el 2 de octubre de ese año no se volvió a reanudar la penosa cuenta. En la actualidad, el cómputo total es de 321. De ellos, 90 se corresponden con 2020, 149 con el 2021 y 82 son los fallecidos en lo que llevamos de año, con los recientes abril y mayo como dos de los meses de mayor mortalidad de la pandemia.



En la actualidad los esfuerzos se centran en poner una nueva dosis de recuerdo a las personas residentes en centros sociosanitarios, incorporando protección frente a la variante ómicron. Después se abrirá de nuevo el recinto de Punta Arnela.