La oposición invita a mantener la "unidade" en la batalla por las mejoras ferroviarias

La valoración de los portavoces sobre el encuentro de este martes en Madrid con el director general del Sector Ferroviario mostró más luces que sombras, aunque en el caso del PSOE con matices y alguna crítica al regidor. El grupo mayoritario de la oposición censuró el hecho de “ir a Madrid con un documento de mínimos elaborado por la Xunta para abordar una nueva conexión ferroviaria con Ferrol”, dijo Ángel Mato que también apuntó que “parece que el alcalde está más preocupado en desarrollar la propia intermodal que por tener una conexión ferroviaria del siglo XXI”. Con todo, el portavoz socialista reconoció que “no podemos compartir que haya una reducción de 20 minutos en un trayecto que dura 76 en el recorrido más rápido”, por lo que incidió en la necesidad de una conexión ferroviaria “que sea apta para el transporte de pasajeros y de mercancías y que tenga las misma prestaciones que tiene el resto del Eixo Atlántico de alta velocidad”.



Mato aseguró que la ciudad “no tiene por qué tener una conexión ferroviaria hecha a base de reformas y remiendos a un trazado que ya no responde a las necesidades de hoy” y, en ese sentido, reclama las inversiones necesarias para que el viaje entre la ciudad naval y A Coruña se pueda completar en un tiempo “en el entorno de media hora”. “Queremos el mismo tipo de trazado y las mismas prestaciones que tienen A Coruña, Santiago o Vigo”, subrayó.



Por su parte, el portavoz del BNG, Iván Rivas, apuntó que el encuentro sirvió para que el director general del Sector Ferroviario “fora consciente das demandas urxentes que ten esta cidade en materia de infraestruturas ferroviarias e da necesidade de abordar a solución a esta problemática desde dúas variables”. La primera, con actuaciones de “carácter inmediato” en las que el portavoz nacionalista incluye la licitación de las obras del by-pass de Betanzos, así como el “incremento dos servizos e das frecuencias e a electrificación da vía”.

Por otra parte, reclamó inversiones para modernizar un trazado que, concretó, “está a vertebrar un territorio no que residen máis de 600.000 habitantes”. Por ello, reclama la “duplicación da vía que faga compatible o transporte de viaxeiros co de mercadorías”. Insistió Rivas en que “cómpre que por parte do Goberno do Estado e do PSOE se asuma a necesidade inmediata de abordar esas dúas variables” y reiteró que el “compromiso para demandar estes acordos é total” y responde a una “demanda social na cidade e na comarca” que debe desembocar en un punto de inflexión para mellorar dunha vez a conexión ferroviaria de saída da cidade”.



De forma “relativamente positiva” valoró el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, la reunión con el representante del Ministerio de Transportes porque “puidemos expor a problemática con claridade, puidemos facernos explicar e facernos oír”. Destacó Suárez especialmente la existencia del “compromiso de enviarnos unha proposta en base ás nosas demandas de electrificar a liña, de mellorar o trazado, de que o by-pass de Betanzos sexa unha realidade canto antes resolvendo as alegacións” y, además, de que todos estos factores sean tratados “politicamente” con una reunión con el secretario de Estado del Ministerio de Transportes.



Suárez aseguró que es fundamental “manter a unidade” no solo entre los cuatro grupos de la corporación ferrolana, sino también con el “tecido social”, por lo que abogó por “darlle continuidade para facelo firme co estudo da proposta e tamén cun calendario de actuacións concreto, cun límite temporal a curto e medio prazo que permita que, cando menos, teñamos constancia de que nunha data deteminada imos ter unha liña competitiva coa autoestrada, que é o obxectivo final da sociedade ferrolá”.



Tras la reunión con Juárez, los portavoces se reunieron con los grupos parlamentarios en el Congreso –el ferrolano Miguel Tellado (PP); Verónica Martínez (Sumar); Néstor Rego (BNG) y César Ramos (PSOE)– y les trasladaron la posibilidad de presentar una iniciativa conjunta en el Parlamento.