La obra de la fachada del Concello se completará con un proyecto en la zona central

Tras la polémica inicial de la eliminación de las buhardillas del tejado del Palacio Municipal, con sus defensores y detractores, llegó la de los pináculos de la toree, la de la cubierta de zinc, la del color elegido –la más comentada tanto en las calles como en las redes sociales– y, una vez concluidos los trabajos, la del estado en el que queda la parte central de los arcos y las escaleras, que no ha sido pintada ni saneada la piedra.



Aunque sobre gustos no hay nada escrito, la opción elegida ha optado por la funcionalidad, prescindiendo de partes, como las buhardillas, a las que no se daban uso y elementos que aportaban demasiada grandiosidad al edificio municipal. En cuanto al color, estos tonos neutros han sido también los elegidos para otros inmuebles recientemente restaurados como el de la Comandancia Naval que, sin embargo, no ha tenido detractores al respecto.



Conscientes de que la imagen del Palacio Municipal es la “comidilla” del ciudadano que pasa por la plaza de Armas –del mismo modo que lo fue y todavía lo continúa siendo la actuación realizada en la propia plaza, que tenía como referente la imagen original– desde el gobierno local se anuncian actuaciones para recortar los “flecos” de la obra que ciertamente suponen un contraste con la imagen impoluta que ahora muestra el edificio.



Se trata de la zona de entrada, de arcos y escaleras, que se ha mantenido en piedra pero que no luce por la falta de limpieza y mantenimiento.

El concejal de Urbanismo, Julián Reina, confirmó que existe un proyecto para “rematar” la imagen del Concello que aun no se ha licitado. Se tratará de “correccións e actuacións nas escaleiras, nos pasamáns do Concello, limpezas e otros axustes que non se incluían e froito da actuación acabada viuse a necesidade de realizar”.