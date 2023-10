La obra de As Pías podrá sufrir cambios pero mantiene el horizonte de final de 2024

Los vecinos de la calle Marqués de Santa Cruz pueden verse ya las caras, con el cambio urbanístico que ha supuesto la eliminación del scalextric y los muros de acompañamiento de la estructura. También la avenida de As Pías ha eliminado ya su característico puente peatonal metálico y los desmontes han ido bajando desniveles que dan cuenta del avance de la obra de humanización de As Pías, primera actuación de este tipo afrontada por el Gobierno de España con cargo a Fondos Next Generation y con un presupuesto de casi diez millones de euros.



Aunque el Concello habla de retrasos y se reconocen demoras por causas sobrevenidas, en la visita realizada ayer por el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y representantes del ejecutivo local, con Javier Díaz como alcalde accidental, se mantuvo la fecha de finales de 2024 como el de conclusión de la intervención.



Se trabaja en la instalación y desvío de los servicios –la telefonía es la que ha obligado ahora al cierre del acceso de Ultramar– y en la conversión de una vía de alta ocupación en una calle urbana, con tránsito peatonal y eliminación de los distintos enlaces a distinto nivel y sus sustitución por glorietas.

El desmonte de tierras está condicionado por el desvío de servicios, por lo que continuará cuando este finalice. Los acopios que ahora pueden verse a lo largo de la avenida están siendo reutilizados en las obras, contribuyendo así a la economía circular.



Aunque la tramitación ya ha sido larga, explicaron desde la dirección de obra, se están analizando las peticiones municipales, entre las que se incluyen modificación de aparcamientos, un bypass en Ultramar para facilitar el tránsito rodado, continuar la obra hasta la carretera de Castilla o reutilización de la barandilla que ha sido eliminada.



En este sentido, se explicó que se están analizando tanto su viabilidad como sus repercusiones, aunque algunas como el acercamiento de las plazas de aparcamiento a las zonas de viviendas o el aprovechamiento de más plazas con estacionamiento en batería en lugar de línea sí parecen viables, como también el uso de la barandilla o incluso la ampliación del espacio de obra. En cuanto al bypass no hubo todavía respuesta, si bien en la visita se incidió más en mantener el tránsito peatonal en la zona que el rodado mientras duren los trabajos.



Dos glorietas, anchas aceras, sendas peatonales, zonas verdes o carril-bici son algunos de los elementos que se destacaron de una obra de humanización que, como indicaron, dedica solo un 25% al tráfico y destina un 75% a recuperación de espacios para la ciudad.

Obra as pias

Recreación del resultado de la obra



Colaboración

Tanto el Concello como la delegación del Gobierno hicieron hincapié en la colaboración entre administraciones. En este sentido, el alcalde accidental, Javier Díaz, habló de la complejidad de la obra y destacó que “coordinación, diálogo e traballo conxunto entre as administracións son fundamentais para acadar os mellores resultados para os veciños, que son os que estarán a sufrir a obra”. Recordó que el Concello trasladó su colaboración y espera respuesta a sus peticiones de modificaciones. Abogó por escuchar a las entidades vecinales y que se les pueda dar una respuesta a sus incomodidades. Manifestó la colaboración del gobierno para “coller un novo impulso y ver pronto a unión de todos os barrios feito unha realidade”.



El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, reconoció que toda obra puede implicar modificaciones que, de algún modo, provocan retrasos, Indicó que se trata de una actuación “fondamente pedida” y se está trabajando para no dejar a los ciudadanos sin los servicios indispensables.

El delegado apuntó que Ferrol “avanza con cada paso que se está dando con esta obra” e hizo hincapié también en la coordinación con el Concello y con la Xunta –en materia de movilidad–, y en la que tienen cabida, aseguró, addendas que responden a las necesidades de los vecinos.

el bng reclama una comisión de seguimiento

El grupo municipal del BNG pidió ayer menos visitas protocolarias y más resolución de los problemas de los vecinos, en relación al encuentro mantenido ayer entre representantes del Gobierno central y municipal en torno a los trabajos de As Pías. Así, el portavoz de la formación, Iván Rivas, demandó que se tenga en cuenta a los vecinos a la hora de planificar las obras del bulevar y denuncia “a falla de transparencia” a la hora de informar sobre la evolución de los trabajos, las restricciones y las medidas correctoras que se implementarán.

El concejal del BNG se refirió, además, al corte de tráfico puntual que se produjo en la mañana de ayer en La Trinchera, con el fin de proceder a la limpieza de la zona, lo que ocasionó problemas en los desplazamientos. Rivas reclamó, de este modo, la constitución de una comisión de seguimiento de estas obras en la que estén representados los vecinos, se planifique la ejecución y se aporten soluciones de movilidad.