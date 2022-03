El número de casos activos continuó su ascenso durante el fin de semana

Tras un día sin actualizar los datos (a partir de ahora el Sergas deja de dar información los domingos y el Ministerio de Sanidad pasa a informar dos veces por semana), las estadísticas recogen que la curva de la pandemia de coronavirus ha seguido subiendo en el Área Sanitaria de Ferrol, aunque a un ritmo similar al del resto de la semana, sin grandes saltos. Así, hay 1.379 casos activos, 110 más que los que se comunicaban el sábado, y en el hospital permanecen ingresadas 37 personas, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos. De las 35 en planta, dos están en el Juan Cardona y 33 en el CHUF.



El número de casos nuevos diagnosticados en 24 horas es de 101, según el Sergas (htts://coronavirus.sergas.gal/datos).



A pesar de que la actualización no se hace el domingo y pasa a ser de lunes a sábado, los datos históricos, que abarcan el día completo y no hasta las seis de la tarde y por tanto llevan algo más de retraso, sí que concretan la situación que se daba el sábado 12, con 114 positivos nuevos frente a los 144 que se registraban el viernes. Los números del domingo no se sabrán hasta las diez de la mañana de hoy martes porque la cifra que el Sergas publica se cierra antes de la medianoche y posteriormente es ajustada. Por eso es una contabilidad distinta, que no coincide con los parámetros diarios más urgentes, pero más exacta.



En el ámbito municipal, la mayoría de los municipios vuelven a estar en el nivel de transmisión más alto. Valdoviño, Cariño, San Sadurniño, Cerdido y As Somozas están en un nivel alto y Moeche en el riesgo medio.



En esta situación de estabilidad, aunque con el freno, no se sabe si temporal, en el descenso de casos, se ha cerrado a la vacunación el recinto de FIMO, por concluir la inoculación de todos los grupos autorizados. Quienes estén pendientes de dosis pueden ir al Marcide. El equipo se despedía en redes sociales con una foto grupal.