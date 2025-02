El nuevo local social de la parroquia de Serantes es ya una realidad

El nuevo local social de Serantes, una de las primeras infraestructuras de la comarca sufragadas parcialmente por los fondos europeos Next Generation –a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno–, es ya una realidad. El proyecto, que se inició en el mandato pasado pero que no se licitó hasta el presente al ser necesaria una importante modificación –tuvo que reorientarse el edificio, lo que aumentó el coste en cerca de 150.000 euros–, se recepcionó a finales del pasado mes de noviembre, pero no fue hasta ayer que el inmueble se inauguró de forma oficial.



Así, el acto estuvo presidido por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, que acompañaron a vecinos y representantes del tejido sociocultural y político de la ciudad en un evento que contó con una faceta claramente institucional, pero también otra más festiva, con música incluida. De este modo, Rey Varela puso en valor la rehabilitación, señalando que las instalaciones responderán “ás necesidades dos usuarios” y destacando que las mismas eran “modernas e versátiles”.

Intervención del alcalde durante el acto de inauguración | D. Alexandre



Rivas, por su parte, incidió en el “impacto positivo” que el mencionado plan del Gobierno estaba teniendo a la hora de atender “as demandas do tecido asociativo galego”. En este sentido, la subdelegada recordó que el proyecto fue elegido por el Ministerio de Transporte por sus criterios de “calidade arquitectónica, gobernanza solidez, enfoque integral, oportunidad e innovación que presentaba dito diseño”.



La reforma, de este modo, supuso una inversión de 748.081 euros, de los que el Gobierno aportó 215.777 y el Concello los 532.304 restantes.