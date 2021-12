Nuevo incendio en el acuartelamiento de Sánchez Aguilera

Los bomberos de Ferrol tuvieron que acudir hoy, sobre las 21.45 horas, a las instalaciones del acuartelamiento del Sánchez Aguilera a causa de un nuevo incendio en el edificio auxiliar de las instalaciones de Defensa. El inmueble, abandonado, es utilizado regularmente como refugio por personas sin recursos de la ciudad; siendo este el segundo incendio en su interior en lo que va de mes -el anterior tuvo lugar el pasado día 7-. Las llamas, que al cierre de esta edición continuaban activas, no parecían haber afectado mucho el edificio, aunque no se puede realizar una valoración seria hasta que los profesionales del Cuerpo de Bomberos de Ferrol concluyan su labor. Hasta el lugar se han desplazado también varias patrullas de la Policía Local y, por el momento, no parece haber nadie afectado por el fuego.