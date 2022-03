Nueva protesta del colectivo de transportistas, que inicia ya su tercera semana de paro

El colectivo de transportistas, apoyado por otros sectores como la agroganadería, el taxi, la pesca o las autoescuelas, realizó ayer una nueva marcha lenta por las carreteras de la comarca. La comitiva, de varios centenares de vehículos, partió a las once de la mañana del polígono industrial Río do Pozo, donde los profesionales concentran buena parte de sus acciones reivindicativas en la comarca.



Así, la caravana recorrió la carretera de Castilla en Narón y Ferrol, A Gándara, As Pías y los municipios de Fene y Neda, volviendo al área empresarial pocas horas después. Desde el colectivo se han vuelto a rechazar las medidas pactadas por el Gobierno y la patronal para desbloquear la situación, señalando que resultaban insuficientes ante el alto coste de los combustibles –proponiendo un tope máximo para los mismos, ligado al precio de las materias primas–.



En este sentido, desde la Xunta se anunció ayer, por medio de la Consellería de Infraestructuras, que se impulsarán “mesas de diálogo permanentes” entre los profesionales y los cargadores. La responsable del área, Ethel Vázquez, expresó el deseo de la administración autonómica de “desempeñar un papel de mediación activa” en la situación.