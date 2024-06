Las nubes y el fuerte viento no logran arruinar la primera jornada de la temporada estival ferrolana

A pesar de que el verano no comienza de forma oficial hasta el próximo jueves, día 20, Ferrol

inauguró este mediodía su temporada de playas. El día, nublado y muy ventoso aunque no especialmente frío, no acompañó la ocasión, pero eso no evitó que el acto de apertura de esta época se celebrase entre sonrisas.



Así, la playa de Caranza fue el escenario elegido para el izado de la primera bandera azul del término municipal de las cinco obtenidas este año. La cita, muy recogida y discreta, estuvo presidida por el alcalde, José Manuel Rey Varela, que estuvo acompañado de numerosos ediles de la corporación municipal –concretamente los responsables de Promoción Económica, Servizos, Facenda y Xuventude, Javier Díaz, José Tomé, Susana Sanjurjo y Arán López, respectivamente, así como los socialistas Julián Reina y Germán Costoya y Nerea Carballeira, de Ferrol en Común–, además de la presidenta de la ASCM, Paula Gárate y los presidentes de la AVV Cuco Ruíz de Cortázar, Mapi Rodríguez, y de la Coordinadora de AAVV del Rural, Manuel Sendón.

El viento dificultó el izado de la bandera azul | Jorge Meis



Tras la colocación del distintivo, que el fuerte viento complicó, los asistentes dieron un paseo por el arenal para ver de primera mano el estado del mismo tras los trabajos de adecuación y limpieza de las últimas semanas. Tal y como detalló posteriormente Mapi Rodríguez, este año se optó por focalizar los trabajos en una mitad de la playa, la más próxima al espigón, para dejarla en condiciones prístinas de cara a la inminente temporada veraniega.

Playa accesible



Uno de los requisitos para que un arenal sea reconocido con la bandera azul es que sea accesible. De esta forma, el acto también sirvió para mostrar los equipamientos y servicios con los que contará el único arenal urbano de la ciudad naval. Además de una caseta vestuario para personas con movilidad reducida y renovadas rampas de acceso, el espacio tiene a disposición de sus usuarios dos juegos de muletas especiales para la arena de diferentes tamaños, un andador de ruedas gruesas para no hundirse en el terreno y una silla especial con flotadores para poder disfrutar de las augas de la ría.

Silla anfibia para usuarios de la playa con movilidad reducida | Jorge Meis



Cabe destacar que, además del izado oficial de las banderas azules, la jornada de ayer también suponía la entrada en funcionamiento del servicio de socorrismo, que estará activo hasta el 15 de septiembre. De hecho, así lo hizo saber por megafonía una de estas profesionales, anunciando en tres idiomas la puesta en marcha de la vigilancia.

Puesta en valor



Una vez finalizado el acto, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, señaló que estos distintivos, las banderas azules, resultan muy importantes “para el turismo, para poner en valor el medio natural de Ferrol, la ría y sus playas interiores y exteriores”. “Es la primera vez que izamos esta bandera en la playa de Caranza, dentro de un proyecto que pretendemos continuar en los próximos años”, señaló el regidor, en referencia a la iniciativa de impulsar aquellos arenales de carácter más urbano.

La comitiva comprobando el aspecto que presentaba el arenal urbano | Jorge Meis



Respecto a las proyecciones de futuro de estos reconocimientos y el número de los mismos a los que se aspira, Rey Varela señaló que, si bien “no es cuestión de poner una cifra”, el objetivo de su gobierno era “invertir más en su cuidado para que esa apuesta la podamos rentabilizar en forma de banderas azules”. En este sentido, el alcalde admitió que “aspiramos a crecer” en la cantidad de distintivos y que “no nos ponemos límites”, pero que también es necesario “ser prudentes” dado “lo difícil que es cumplir con todos los requerimientos para obtenerlas”.

Planes de futuro



Otro de los puntos que se abordaron con el regidor fueron dos de los proyectos más ambiciosos del Consistorio para los próximos años: la segunda playa de Caranza, sin horizonte temporal pero que aspira a ser mucho más grande que la actual, y el arenal para perros, proyectado para el próximo 2025.



Con respecto al primero, Rey Varela aseguró que la iniciativa “avanza bien” y que esperaba que “en los próximos días podamos adjudicar el proyecto, que entrelazamos con otro de Costas, que es quien tiene que realizar la aportación de arena”. De este modo, el alcalde confía en que, gracias a la colaboración entre administraciones, “en el año 2027 –en referencia al final del mandato– los ferrolanos puedan ver que íbamos en serio cuando planteábamos una segunda playa en el barrio de Caranza”.

Ediles de la corporación ferrolana y representantes del tejido asociativo del municipio | Jorge Meis



En cuanto al segundo, el regidor adelantó que “avanza al mismo ritmo que el incremento del número de banderas azules”. “Nosotros estamos con los estudios técnicos para determinar qué ubicación garantiza el cumplimiento de los requerimientos de carácter medioambiental”, afirmó José Manuel Rey, incidiendo también en la importancia de contar “con el consenso vecinal, porque lo que no queremos son conflictos”. “Tenemos playas suficientes como para hacer realidad esos dos objetivos”, sentenció.

Un arenal en condiciones



Por su parte, la presidenta de la AVV Cuco Ruíz de Cortázar de Caranza, Mapi Rodríguez, aseveró que desde la asociación no precisaban de “unos metros de tela de color azul para poder decir que necesitábamos un arenal en condiciones” y que, por ello, su “mayor ilusión” era “tener una playa urbana en condiciones, con su arenal y sus servicios”. En este sentido, Rodríguez incidió en que cada vez hay más usuarios del espacio con movilidad reducida, por lo que contar con los elementos presentados, así como las intervenciones de accesibilidad aportan un gran valor a la zona.

Foto de familia tras el acto de izado de la bandera azul en Caranza | Jorge Meis



“Hasta ahora lo único que encontrábamos eran concejales que llegaban al gobierno local y que nos prometían muchísimas cosas pero que no cumplían ninguna”, afirmó la presidenta, lamentando que en años anteriores, por ejemplo, se habían adquirido elementos como las sillas anfibio “y después no sabían ni dónde estaban cuando empezaba la temporada de playas”. Asimismo, Mapi Rodríguez admite que “nos queda mucho por hacer”, en referencia a la segunda mitad del arenal que no fue arreglado en el presente ejercicio. “Tenemos el aporte de arena externo ya en posición de salida, pero para poder traerla se requiere de un tratamiento, un proceso largo que obligaría a cerrar la playa en verano y eso no era viable”, detalló.

Toma de contacto



Como ya se señaló, el tiempo no acompañó la primera jornada de la temporada veraniega. Si bien a mediodía y durante las primeras horas de la tarde las condiciones meteorológicas mejoraron ligeramente –el viento seguía siendo notablemente fuerte, pero el cielo estuvo despejado–, a medida que avanzaba la jornada se hizo inviable disfrutar de los arenales.

Socorristas durante la primera jornada de playa en Doniños | Jorge Meis



Aun así, siguiendo la estela de Caranza, las playas de Doniños, San Xurxo, Esmelle y A Fragata-O Pareixal lucieron sus respectivas banderas azules. En este sentido, el distintivo de peligrosidad de las aguas se mantuvo rojo en todos los arenales exteriores salvo en San Xurxo, que fue amarillo. Las interiores, A Graña y Caranza, tuvieron bandera verde durante todo el día.



La afluencia, tal y como detalló la nueva coordinadora del servicio de socorrismo, Rocío Freire, fue “baja, un poco de toma de contacto”, pero sin bañistas –salvo alguna persona practicando deportes acuáticos–. Respecto al material, equipos disponibles, etcétera, Freire celebró que no hubiese carencias de nada “para ser el primer día”, por lo que, por el momento, no existen quejas entre los nuevos profesionales.