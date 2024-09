“Neura” chega ao Jofre como terapia coincidindo no Día da Saúde Mental

O derrubamento do estigma asociado aos trastornos da mente humana é o obxectivo co que se presenta “Neura”, unha creación da produtora De Ste Xeito. Esta obra cómica exhibirase no teatro Jofre o xoves 10 de outubro, unha data que conmemora este ámbito da saúde anualmente e a nivel mundial, ás 20.30 horas.



A dramaturxia e a dirección desta proposta estivo a cargo de Manuel Pombal; a escenografía e o vestiario de Carlos Alonso, e o deseño de iluminación foi responsabilidade de Jorge Ramos. Completan o equipo os actores Stephy Llaryora e Sergio Macías, que encarnan a Sonia e Edu.



“Os dous tivemos, como case todo o mundo, as nosas experiencias coa saúde mental”, unhas realidades que “nos humanizan, nos fan diferentes e ao mesmo tempo, tamén iguais, porque penso que cada quen ten as súas teimas”, explicou a intérprete.



Estes personaxes non soamente son a vía para poñer sobre o escenario o asunto das doenzas, senón que tamén logran afondar no mundo das relacións íntimas. No caso de Edu e Sonia, encaixan na categoría difusa dos “ex”, despois de que as súas neuras particulares os bifurcaran.



“Pensamos que a parella é unha plataforma moi boa” que se ultiliza para situar “ao mesmo nivel unha diabete que unha depresión”, exemplificou Llaryora.



Exposición

“Os ollos da mente” é o nome da mostra que complementa o proxecto “Neura”. Trátase dunha colección de oito pezas que se localizarán na entrada do teatro o mesmo día da representación.



Por este motivo, a compañía recomenda aos espectadores asistir previamente con tempo suficiente para disfrutar das obras exhibidas, xa que a iniciativa foi ideada como antesala da función teatral.



A artífice desta proposta é a artista ourensá afincada en Suíza MJ Domínguez, de TerraSabi, irmá do socio fundador da produtora. Os principios do “wabi sabi” xaponés, un concepto derivado da filosofía budista zen que mestura a estética coa espiritualidade, inspiran a súa obra.



O conxunto está formado por elementos escultóricos que se contectan, tanto entre eles como con “Neura”, co fío condutor da saúde mental. “A exposición tamén nace, dende outra linguaxe, dunha necesidade de María José de crear pezas que tiveran que ver con estes trastornos”, manifestou Stephy Llaryora.