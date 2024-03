Nena Daconte: “Me gusta componer, pero ver al público y recibir la emoción del directo no lo cambio por nada”

Nena Daconte presenta este viernes en el Teatro Jofre –21.00 horas– su nuevo LP, “Casi perfecto”, el sexto de una discografía que, tras tener que llamar a muchas puertas, comenzó tiempo después de su paso por el programa de televisión Operación Triunfo. Han pasado más de veinte años y Mai Meneses vuelve con este trabajo a sus orígenes, a aquel sonido que se ganó el favor del público con temas como “Tenía tanto que darte” o “En qué estrella estará”.

¿Cómo definiría el conjunto de estos diez temas que incluye “Casi perfecto”?

Este disco sigue la línea pop-rock de mis trabajos anteriores, pero sí es verdad que tiene un poquito más de fuerza. Lo ha producido Dani Alcover, que entre otras cosas fue el productor de aquel disco increíble de Dover, “Devil came to me” –el más vendido en la historia de la música española– y también ha trabajado con Pignoise y con La La Love You. Dani le ha imprimido un poco ese carácter rockero. Con este álbum he querido recuperar un poco la música que a mí me gustaba cuando me empezó a gustar la música. Por ejemplo, grupos como Nirvana, The Cranberries, Guns n´ Roses, Radiohead... Los grupos que me gustaban en los 90, cuando tenía 15 o 16 años. Y la verdad es que estoy muy contenta, la gente lo está recibiendo muy bien y este año voy a seguir sacando canciones y seguir haciendo música nueva, que es lo que más me motiva de todo.



Es, por lo tanto, una vuelta a sus orígenes como aficionada a la música. ¿La música de la adolescencia se queda ahí dentro para siempre, nunca se va?

Sí, exacto. Creo que es la música que a uno lo define ya de por vida, porque aunque luego es verdad que puedes ir escuchando música nueva y cada cierto tiempo intento meter un grupo nuevo, esa música es la que se va a quedar contigo para siempre. Son como los cimientos.

Han pasado casi veinte años desde que se publicó el primer disco, “He perdido los zapatos”. ¿Qué balance hace de su trayectoria?

La verdad es que me siento muy agradecida de poder tener este trabajo y de poder seguir haciendo canciones, de poder seguir publicándolas y de que haya un público ahí que las escucha y que las recibe. Y cuando echo la vista atrás veo que he compuesto más de 70 canciones, y eso ya da mucho vértigo pensarlo. La música es mi profesión y eso me hace muy feliz.

Ahora Operación Triunfo tiene muy buena reputación, pero en mi época no estaba tan bien visto por parte de los artistas

¿Con qué faceta se queda, con la de compositora o con la de intérprete?

Me gusta mucho componer, pero luego es verdad que cuando canto en directo y veo al público como está recibiendo la emoción de ese momento no lo cambio por nada.

¿El hecho de haber pasado por un concurso de televisión es una suerte o a la larga no lo es tanto como pudiera parecer? ¿Le ha condicionado?

En mi caso, considero que este tipo de programas de televisión pueden ser una oportunidad para entrar en el mundo de la música, aunque obviamente no es la única forma. Es cierto que hoy en día Operación Triunfo goza de muy buena reputación y a lo largo de los años han salido tantos artistas de ese programa que ya nadie duda de su autenticidad para encontrar artistas. Pero sí que es verdad que también se han equivocado en otras ocasiones y en nuestra época el programa tampoco estaba tan bien visto por parte de otros artistas. Yo simplemente pasé por allí, me echaron la primera, y luego tuve que estar insistiendo durante tres años más, con las mismas canciones, hasta que conseguí autoeditar mi primer disco y que esa autoedición le gustara a Universal Music Spain. Entonces, en mi caso no fue todo tan directo.

En el camino hacia el éxito, entendido como lugar al que una artista quiere llegar para mostrar su talento, ¿hay alguna clave?

A la hora de componer, cuanto más cerca estás de tu corazón, de tu verdad, de los verdaderos sentimientos que tienes en cada momento, es cuando más conectas con la gente. Y creo que a la gente, al público, no se le engaña: cuando hay verdad, cuando hay autenticidad, cuando hay esa emoción, conectas con él, va directo. Esta es la única cosa que yo sé y que intento aplicar a la hora de componer, a la hora de cantar: ser yo.



Cuando se es capaz de construir una canción pegadiza es consciente de que va a ser un éxito?

La verdad es que no. Por ejemplo, en el caso de “En qué estrella estará”, que es una canción que estaba compuesta muchísimo antes de que saliera en el disco, la gente la escuchaba e incluso nos llegaron a decir que no teníamos ningún single, que nos faltaba una canción rompedora... Y, de pronto, hubo alguien que apostó por ella y se convirtió en una canción que a día de hoy a la gente le sigue gustando en los conciertos y sigue funcionando muy bien. No lo sé. Saberlo en el momento en el que la estás componiendo es muy difícil porque, además, a los compositores y a los artistas la canción que más nos gusta es la última que acabamos de hacer (ríe)...