Neda homenajea a los panaderos y panaderas locales, profesionales que “fan arte coas mans”

El Concello de Neda rindió una vez más tributo al producto estrella de su gastronomía local y a los profesionales de la villa que se encargan de su elaboración a través de la celebración de la trigésima segunda edición de la Festa do Pan, declarada desde hace años de interés turístico de Galicia y que contó con la colaboración de la Diputación da Coruña.



Las panaderías Modesto Hermida, Santa Rita, Paca Castro Romero y la Panificadora Germán ponían desde primeras horas de la mañana a disposición de los visitantes, en sus respectivos puestos, su amplia variedad de productos como empanadas, bollas de patrón, “bolos cachados” y muchas otras elaboraciones. Otros tres establecimientos, J. Castro Hermanos, La Gallega y Vda. de Romero, se implicaron también en la edición de este año como despachos colaboradores.



Pregón



Uno de los momentos más especiales de la jornada llegaba al mediodía con la lectura del pregón, encomendado en esta ocasión a la escritora nedense Sara González Veiga, quien dedicó la primera parte de su intervención a poner en valor el papel de las mujeres panaderas.



Abuelas y madres que “merecen a nosa lembranza e admiración” y que “non só facían as tarefas precisas na panadaría xunto cos homes da casa; tamén eran nais e traballadoras domésticas, nun mundo onde a conciliación (aínda mellorable) era inexistente”, destacó. Recordó asimismo que la Festa do Pan es, para los vecinos y vecinas del municipio, “un día de celebración, de reunión, e de volver ver a quen facía anos que non estaba ante as túas pálpebras”. González Veiga reivindicó el orgullo de ser de Neda, “un lugar onde se fai arte coas mans, transfórmase a fariña e a auga do Belelle en bolos cachados, e a paciencia de horas e horas diante das masas son a esencia dun dous oficios máis fermosos do mundo”.



También se sumó a este tributo a la panadería del pueblo el alcalde, Ángel Alvariño, que resaltó el trabajo de un sector clave para la economía local, al tiempo que subrayó el hecho de que los panaderos y panaderas estuviesen al pie del cañón, aun en los peores momentos de la pandemia, para que el pan no faltase en ninguna casa, señaló.



La fiesta, que este año recuperó su esencia tras dos años marcados por la pandemia, se vio en cierto modo condicionada por la inestabilidad meteorológica de la jornada, lo que no impidió, sin embargo, que fuesen muchas las personas dispuestas a disfrutar del evento gastronómico.



Más de 400 participaron en la tradicional comida popular –que incluyó pan y empanada de Neda, arroz, churrasco, bebida, dulce y café– celebrada tras las sesión vermú bajo la gran carpa instalada en la zona, que permitió desarrollar la programación con normalidad pese al mal tiempo. Las actividades infantiles y el concierto de Luar na Lubre, uno de los grupos más emblemáticos de la música de raíz de Galicia, completaron el programa de un evento que cada año sitúa al concello de Neda en una de las capitales gastronómicas de la comunidad.



Concurso de empanadas



La XXXII Festa do Pan de Neda recuperó el concurso de empanadas que se llevaba a cabo antaño, cuando la cita se celebraba en la feria de Albarón.



Eduardo Jiménez Jiménez y María de la O Martínez se alzaron con la primera y segunda posición, respectivamente, con sus elaboraciones de lacón con grelos y de carne “ao caldeiro”. Ambos recibieron como premio una talla del artista local Carlos García.