Navantia convoca tres nuevas reuniones para abordar el convenio

La Dirección de Navantia ha convocado al comité intercentros a tres nuevas reuniones para abordar el nuevo convenio colectivo. Así lo confirmó hoy martes el presidente de la parte social de Ferrol, Carlos García (MAS), detallando que el primer encuentro se celebrará el jueves 16 de forma telemática, mientras que los dos restantes serán el lunes y el martes en la sede del grupo naval de Madrid.



No obstante, como matizó Díaz, a día de hoy tan solo la primera de estas reuniones está confirmada, por lo que es posible que desde la compañía se pospongan las otras dos. “En todo caso, na semana que vén dous días esperamos ir alá”, afirmó, adelantando que en las mismas únicamente se abordaría el nuevo convenio colectivo, mientras que el Plan Industrial será tratado de forma independiente en un futuro –el pasado viernes, explicó el presidente del comité, la Dirección apenas aportó algunos datos sobre el mismo–.



Por otra parte, en lo referente a la asamblea general anunciada por la parte social para esta semana tras la falta de avances concretos en el encuentro del pasado jueves, Días detalló que desde el comité se ha decidido posponerla hasta conocer las nuevas propuestas de la compañía. “Acadamos adiala porque nos dixeron que ían poñer máis temas [enriba da mesa] de temas favorables”, explicó, aunque incidiendo en que las acciones de protesta dentro del astillero –así como una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno en Galicia por su rechazo a la petición de reunión con el comité– se siguen manteniendo. “Seguimos facendo historias, pero de momento non vamos a plantexar un novo calendario diante de todo o plantel a esperas desa reunión”.



El cualquier caso, el máximo representante de los trabajadores ferrolanos subrayó que, pese a no plantearse mejoras concretas, se hace evidente que las protestas están surtiendo efecto, dado que la Dirección ya está dispuesta a abordar algunos temas que anteriormente vetaba. “Polo menos parece que están en disposición de ir falando”, explicó, matizando que “mantemos as medidas de presión no interior do estaleiro porque esperamos que propoñan máis e que se aceleren máis as negociacións”.



Por último, fuentes sindicales detallaron a mayores a la agencia Europa Press que también se tomarán medidas contra aquellas jefaturas que alentaron a boicotear las protestas celebradas la pasada semana.