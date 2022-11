Narón, Valdoviño, Cedeira y Cariño tienen los alcaldes “más caros”

Un año más el Ministerio de Hacienda ha hecho públicos los sueldos de los regidores gallegos correspondientes al pasado 2021, del mismo modo que de otros cargos electos y funcionarios de distintas Administraciones. Aunque en algunos ayuntamientos ha habido descensos notables en los salarios de los alcaldes con respecto al año anterior, en Ferrol y comarca el mapa salarial se mantiene y en este la cabecera de comarca, lejos de lo que se podría pensar, no está ni entre los primeros de la lista de los mandatarios mejor pagados.



Solo un alcalde, en este caso alcaldesa, supera los 50.000 euros de salario anual con dedicación exclusiva. Es el caso, un año más, de la regidora naronesa Marián Ferreiro (TEGA), que figura en los datos oficiales con un salario de 55.386,25 euros anuales.



La cifra que cobra Ferreiro la sitúa en la sexta de la provincia, por encima no solo del alcalde ferrolano sino también del de ciudades como Santiago de Compostela –52.454,66 euros–. A la cabeza de la provincia estaría otra alcaldesa, la de A Coruña, Inés Rey, con unos emonumentos de 69.218,38 euros.



Pero no solo Narón, el segundo concello con mayor población de la zona, se sitúa por encima, salarialmente, de la ciudad de Ferrol. Los 40.000 euros que percibe Ángel Mato (PSOE) son superados por regidores de concellos más pequeños de la zona como el de Valdoviño, cuyo primer edil Alberto González (PSOE) percibió en 2021 un salario anual de 48.343,75 euros. Le siguen en el ránking el alcalde de Cedeira, Diego Pablo Moreda (PSOE), con 43.400 euros; y el de Cariño, José Miguel Alonso Pumar (PSOE), con 41.218,52 euros, todos ellos con dedicación exclusiva.



Los demás regidores que se dedican también en exclusiva a su labor de primer edil en la comarca son los de Cerdido (PSOE), con 37.555,84 euros; Mugardos (PP), con 30.950,88 euros; y Cabanas (PSOE), con 28.000 euros.



De los concellos que integran las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal solo hay siete municipios que no tiene fijada ninguna dedicación, ni parcial ni exclusiva, bien porque tienen otros empleos u otros cargos públicos. Así, el primer edil de Ares, Julio Iglesias (PSOE), es el que más cobra de aquellos que no tienen dedicación, con un salario anual de 27.076,95 euros, seguido del de Neda, Ángel Alvariño (PSOE).que recibe del Concello 13.746,34 euros. En el extremo opuesto se encuentran los de A Capela, Manuel Meizoso (PSOE), que no cobra nada, o el de As Somozas, Juan Alonso Tembrás (PP), que precibe 1.000 euros anuales de las arcas municipales como alcalde.



Tampoco reciben salario municipal fijo los regidores locales de Pontedeume, Bernardo Fernández (PSOE); y As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), también sin dedicación, aunque en ambos casos ocupan cargos en la Diputación de A Coruña. El segundo, como presidente, recibe anualmente un salario de 72.953,58 euros, el segundo mejor pagado de las cuatro diputaciones gallegas, superado solo por el de Pontevedra, que cobra 77.621 euros.



En cuanto a dedicaciones parciales, son los Concellos de Fene, Mañón, Moeche, Ortigueira y San Sadurniño los que tienen alcaldes con una jornada parcial como regidor. El ránking de salarios, en este caso, lo encabeza Ortigueira, cuyo regidor, Juan Penabad Muras (PSOE), percibe 28.374,92 euros. Lo sigue con el sueldo más elevado de esta categoría, Juventino Trigo, regidor de Fene (BNG) con 24.932,52 euros; Secundino García (BNG), alcalde de San Sadurniño, con 21.000 euros; Alfredo Dovale (PP), regidor de Mañón, con 14.949,34 euros y, por último, la alcaldesa de Moeche (BNG), Beatriz Bascoy, con 8.400 euros por su dedicación parcial. l