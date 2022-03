Narón muestra su apoyo al colectivo de transportistas, en huelga desde el lunes

El Concello de Narón mostró ayer su apoyo al colectivo de autónomos transportistas de mercancías, en huelga en toda España desde el pasado lunes y que en la comarca han concentrado sus acciones reivindicativas en el entorno del polígono Río do Pozo. Precisamente hasta esta área empresarial se desplazó la alcaldesa de la localidad, Marián Ferreiro, acompañada del edil de Servizos, Ibán Santalla, para entrevistarse con estos profesionales y conocer sus necesidades.



Así, Ferreiro defendió que este sector “durante a pandemia sufriu tamén a diminución da súa actividade” a lo que ahora se suma, apuntó, “o encarecemento do prezo dos carburantes (...) que non fai máis que afogar a uns profesionais”. De esta forma, la regidora defendió que “as autoridades competentes” debían poner urgentemente sobre la mesa “solucións reais e en firme que garantan o futuro e a viabilidade do traballo” del colectivo “nunhas condicións dignas”.



Desde el Concello, además, se ha instalado una carpa y un inodoro químico en el área de camiones de Río do Pozo, donde los profesionales están haciendo noche mientras dure la protesta.









Garantizar el suministro





Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, aseveró que desde el organismo que dirige se está coordinando, junto con las cuatro subdelegaciones provinciales, un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Guardia Civil para permitir a aquellas empresas que opten por continuar trabajando durante la huelga que puedan hacerlo con normalidad.



Miñones explicó que, a día de hoy, había desplegados en Galicia 2.000 efectivos de ambos cuerpos y que desde el pasado lunes se habían realizado unos 400 acompañamientos de transporte. En referencia a la huelga, el delegado apuntó que “a maioría das empresas” habían optado por continuar su actividad, señalando que el Gobierno “non pode tolerar os actos violentos e as coaccións”. Por último, José Miñones incidió en que este colectivo era minoritario y que el interlocutor del colectivo es el Comité Nacional de Transporte por Carretera, que rechazó la huelga.