BNG y Agavida abordan en Ferrol el Fondo para las víctimas del amianto

El BNG y la Asociación Galega de Víctimas do Amianto (Agavida) abordaron ayer en Ferrol los últimos avances en la tramitación de la proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados para la creación de un Fondo de compensación para las víctimas de esta sustancia tóxica. Así, el diputado Ramón “Mon” Fernández y el presidente de Agavida, Xoán Xosé Pita, adelantaron que, tras el desbloqueo de la propuesta –paralizada desde mayo del pasado 2021– y el cierre de la fase de presentación de enmiendas, ésta se ha encontrado con una nueva barrera.



“A gran sorpresa coa que no contaba ninguén é que as enmendas do grupo socialista foran en realidade unha enmenda á totalidade da proposición de Lei”, aseveró Fernández, alertando, además de que, de aprobarse dichas aportaciones, “significarían tanto como desvirtuar os obxectivos iniciais para os que foi pensada e promovida” esta iniciativa. En este sentido, el nacionalista explicó que, de todas las enmiendas presentadas, una es “fundamental”, dado que “consiste en que calquera persoa que esté percibindo a día de hoxe calquera tipo de pensión ou prestación da Seguridade Social quedaría fóra do ámbito de aplicación deste fondo”. En la práctica, apuntó Ramón Fernández, esto supondría “practicamente excluir a unha porcentaxe elevadísima das persoas que actualmente están acudindo aos tribunais a solicitar indemnizacións por esa afectación por causas do amianto”.



Asimismo, el diputado apuntó que también había otras enmiendas del PSOE que “tampouco entendemos”, tales como que las mutuas “non teñan que contribuir economicamente para adoptar dito fondo”. A consecuencia de esto, desde el BNG se han presentado por una parte las consecuentes enmiendas al texto –basadas en las recomendaciones de Agavida–, así como una propuesta para que el Parlamento de Galicia se posiciones en contra de esta situación como hará la próxima semana el vasco.



Xoán Xosé Pita, por su parte, señaló que desde la entidad “non nos queda outra que seguir pelexando”, , lamentando que “os dous grandes partidos” continúen bloqueando una iniciativa que ya existe desde hace años en otros países de la Unión Europea. “É xusto recoñecer que as víctimas do amianto cada día son máis e cada día están máis desprotexidas”, aseveró.