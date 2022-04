Música y humor, de la mano en la programación cultural de As Pontes para abril y mayo

El Concello de As Pontes ha activado ya las entradas para algunos de los espectáculos que se sucederán entre este mes y el próximo mayo. La programación cultural contempla para el próximo viernes día 29 la celebración del Día da Danza, efeméride que en el municipio celebrará con el espectáculo “Bailar agora”, de Marta Tejada.



El baile, el humor y la proximidad con el público generan en esta propuesta “unha atmósfera particular do cotián, o natural, o común e o esperanzador que se comparte en escena”. La pieza, que logró los premios María Casares a la mejor dirección, mejor actriz principal y mejor iluminación, tendrá lugar a las 21.00 horas en el auditorio municipal Cine Alovi.



Al día siguiente, el sábado 30 (20.00 horas), será el turno para la cantante, compositora y música malagueña Anni B Sweet, que ofrecerá, también en el Alovi, un concierto en el que interpretará los temas de su nuevo trabajo “Universo por estrenar”.



Tras años de intensas giras y tres discos, este cuarto álbum supone un importante cambio en la trayectoria de la artista, que en 2009, y con apenas 18 años, se colocaba en la primera línea estatal con su folk melancólico y delicado. En este nuevo trabajo, compuesto íntegramente en castellano, se lanza al pop con toques de neopsicodelia.



Contiene doce canciones del pop psicodélico, propulsado por sintetizadores de sonido retro en el que, aunque pervive en su melodía esta herencia de los 60s y 70s que alimentó sus canciones desde el principio, deriva a territorios absolutamente contemporáneos.



Las entradas están a la venta en tickentradas.com y en la taquilla del auditorio desde una hora antes del concierto.



En mayo, concretamente el día 14, pasarán por el escenario pontés A Banda da Loba, una de las formaciones más consolidadas del panorama musical gallego actual y de la que forma parte, como vocalista, la ferrolana Xiana Lastra. Recalarán en As Pontes con su nuevo disco, “Xabón Lagarta”, inspirado en el universo vital de las “lavandeiras” y en esos espacios de “liberdade, confidencias e insubmisión que eran os lavadoiros”. Composiciones propias con letras también suyas o inspiradas en autores y autoras clásicos y contemporáneos conviven en el repertorio de un grupo que este año vuelve a ser finalista en los Premios MIN de la Música Independiente con el disco dedicado a Xela Arias.



El humor tomará el relevo en el escenario pontés el 21 de mayo (20.00 horas), con la actuación del Comandante Lara & Cía. El humorista Luis Lara, acompañado en esta ocasión por Jesús Tapia y Vicente Ruidos, promete diversión en un “show” con su humor directo, arriesgado y comprometidos comentarios en el que hablará de su relación con su cuñado Ramiro, de su situación tras dejarlo su novia y muchas otras penas que despertarán, a buen seguro, las risas del público.



Y del monólogo del artista andaluz a otro protagonizado por el cómico gallego David Amor, que el 28 de mayo (20.00 horas) visitará el municipio pontés con su nuevo espectáculo “Love está no aire”, en el que recorre la parrilla televisiva sin tocar el mando.



Las entradas para todas estas citas culturales están a la venta a través de la plataforma www.tickentradas.com.