Música cofrade en las plazas de Ferrol para las horas previas al pregón

Una de las novedades de la Semana Santa tiene que ver con las agrupaciones musicales que ponen la banda sonora a las procesiones. En este caso, la Junta de Cofradías y Hermandades ha decidido darle una vuelta al certamen musical y reconvertirlo en una cita más accesible al llevarse los recitales a diversas plazas del centro de Ferrol.



En concreto, esta jornada de música cofrade se celebrará el sábado 16 de marzo, horas antes del pregón, contando con un total de cinco bandas que se distribuirán por la ciudad. Así, a las 16.15 horas será la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen la que actúe en la plaza de Armas; la A.M. Nuestra Señora de las Angustias estará en el atrio del Santuario de Esteiro a las 16.40 horas; la A.M. Nosa Señora do Nordés-OJE hará lo propio a las 17.30 horas en la plaza de la Constitución; la Agrupación Musical del Santísimo Cristo de la Buena Muerte tocará sus marchas a las 18.30 horas en la plaza de Amboage y, finalmente, desde las 19.30 horas se podrá escuchar a la Banda Acotaga en la escalinata del Teatro Jofre, donde se ofrecerá el pregón desde las 20.00 horas.



La periodista de Diario de Ferrol, Marta Corral, será la encargada de pregonar la Semana Santa desde las 20:00 horas. Además, en el acto se entregará la Medalla de Oro de la Junta de Cofradías al Almirante del Arsenal, el vicealmirante Ignacio Frutos Ruiz, y concluirá con un concierto de la Banda de Nuestra Señora de la Misericordia de Viveiro.

Tercer certamen solidario de bandas de Cristo Rey

El Grupo de Fieles de Cristo Rey, vinculado al colegio ferrolano del mismo nombre, organiza el III Certamen de Bandas Cristo Rey el próximo domingo 17 de marzo a las 17:00 horas en las instalaciones del centro escolar de la calle Coruña.



Entre las bandas participantes de esta edición está la Agrupación Musical Nuestra Señora del Nordés-OJE, la Banda de Cornetas y Tambores Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Sección Vera Cruz de Santiago y la Agrupación Musical Nuestra Señora del Carmen.



La entrada es libre hasta completar aforo y la cita tiene además un cariz solidario al celebrarse una rifa con la que pretenden recaudar fondos para la Cocina Económica de Ferrol.